Togo: Quatre conteneurs de matériel médical pour renforcer les hôpitaux

Le Togo a reçu fin juillet un important don de matériels médicaux : quatre conteneurs de 40 pieds offerts par la Fondation Brazzaville.

Ces équipements sont destinés à répondre aux besoins des structures sanitaires du pays.

« Ce don constitue un test », a précisé Foulo Basse le directeur général de la Fondation, expliquant que les retours des bénéficiaires et des partenaires permettront d'ajuster les actions futures.

La Fondation envisage d'établir un répertoire des besoins, pour proposer des réponses plus personnalisées aux hôpitaux, centres de soins et patients.

Ibrahima Diawadoh N'Jim, conseiller du président de la Fondation Brazzaville, Jean-Yves Ollivier, a réaffirmé la volonté de l'institution de poursuivre sa collaboration avec l'État pour renforcer l'offre de services médicaux du secteur public.