Moove a levé 250 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Mubadala, le fonds souverain d'Abu Dhabi, valorisant ainsi cette société spécialisée dans le financement automobile et la gestion de flottes à 2,1 milliards de dollars. Woven Capital, le fonds de croissance de Toyota, et Ion Pacific ont codirigé ce tour de table. BlueCrest Capital Management, Sona Asset Management et Raptor Group y ont également participé.

La société basée à Dubaï utilisera ces fonds pour se développer aux États-Unis, en Europe et en Asie, et pour mettre en place des services destinés aux flottes de véhicules autonomes. Moove prévoit de porter les effectifs de cette activité de 150 à environ 500 personnes d'ici fin 2026, a déclaré Ladi Delano, co-directeur général.

Une partie du plan consiste à créer des « nids », des sites où les voitures autonomes peuvent être nettoyées, rechargées, inspectées et réparées. Moove gère les opérations de flotte, les installations et l'infrastructure de recharge pour Waymo, la division de robotaxis d'Alphabet. Ce partenariat a débuté avec la flotte de Waymo à Phoenix et inclut le soutien à son service à Miami.

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Moove a démarré ses activités en Afrique en 2020 en finançant des véhicules destinés aux chauffeurs travaillant pour des plateformes de VTC. L'entreprise s'est ensuite implantée aux Émirats arabes unis, en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle collabore également avec Uber, qui a participé en 2024 à un tour de table de 100 millions de dollars valorisant Moove à 750 millions de dollars. La nouvelle valorisation est 2,8 fois supérieure à ce niveau.

Ce financement marque une réorientation de l'activité de Moove, qui passe du crédit automobile à l'exploitation de flottes de véhicules autonomes. L'entreprise avait contracté un emprunt en 2025 pour financer les véhicules destinés à son partenariat avec Waymo. Ce modèle pourrait générer des revenus pour Moove grâce au financement, à la propriété des flottes et à leur entretien, mais il nécessite également des capitaux pour les véhicules, les locaux, les équipements de recharge et le personnel. Sa croissance dépendra du rythme de déploiement des robotaxis, des conditions de ses contrats et de sa capacité à gérer des flottes sur différents marchés.

Points clés à retenir

La valorisation de Moove repose sur l'hypothèse selon laquelle les services de VTC autonomes créeront une demande pour les entreprises qui possèdent, financent et entretiennent des flottes de robotaxis. Les logiciels de conduite autonome permettront peut-être de se passer de conducteur, mais chaque véhicule aura toujours besoin d'être rechargé, nettoyé, de faire l'objet de contrôles des capteurs, de réparations, d'être entreposé et de bénéficier d'un service de répartition.

Moove met en place cette couche de services plutôt que de développer des logiciels de conduite. Cela réduit les coûts de recherche technologique, mais rend l'entreprise dépendante de partenaires tels que Waymo et Uber. Cette stratégie modifie également son profil de risque. Dans le cadre de son premier modèle économique, les revenus des chauffeurs servaient à financer le remboursement des véhicules.

Les flottes autonomes nécessitent des dépenses initiales plus importantes et peuvent prendre plus de temps à rentabiliser. Une base d'exploitation doit disposer d'un nombre suffisant de véhicules et de courses pour couvrir les loyers, l'équipement, l'électricité et la main-d'oeuvre. Son expansion aux États-Unis, en Europe et en Asie exposera également Moove à des réglementations différentes en matière de sécurité, d'assurance et de transport.

La hausse de sa valorisation, qui passe de 750 millions de dollars en 2024 à 2,1 milliards de dollars, témoigne de l'intérêt des investisseurs pour ce modèle, mais les financements futurs pourraient dépendre de l'utilisation de la flotte et des marges sur les contrats. Ce tour de table de 250 millions de dollars permet à Moove de recruter du personnel et de construire des sites.

Le défi consistera à déterminer si les flottes autonomes se développent suffisamment rapidement pour que ces actifs génèrent des rendements sans que l'entreprise ne se retrouve avec des véhicules, des sites, des capacités inutilisés ou une dette.