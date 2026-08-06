Afrique: L'Angola participe à la 21e réunion du Partenariat Afrique-Monde arabe au Caire

Luanda — L'Angola participe, depuis mardi au Caire (Égypte), à la 21e réunion des hauts fonctionnaires du Comité de coordination du Partenariat Afrique-Monde arabe, qui examine la nécessité d'intensifier le dialogue face aux défis internationaux.

La délégation angolaise est conduite par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine, Miguel Bembe.

La participation de l'Angola à cette réunion, qui s'achève jeudi, découle de son statut de membre du Bureau de la Conférence de l'Union africaine, où il exerce les fonctions de rapporteur. La réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les pays africains et arabes.

La réunion vise à évaluer la mise en oeuvre des résolutions et des orientations adoptées lors du 4e Sommet Afrique-Monde arabe, tenu le 23 novembre 2016 à Malabo, en Guinée équatoriale.

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En marge de la réunion, la délégation des hauts fonctionnaires de l'Union africaine a été reçue par le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, Mohamed Abu Bakr. Cette rencontre a permis d'aborder des questions liées au renforcement du partenariat stratégique entre l'Union africaine et la Ligue arabe.

Parmi les sujets abordés, une attention particulière a été portée à la nécessité d'intensifier le dialogue politique et diplomatique face aux défis communs du contexte international actuel, ainsi qu'à l'exploitation des opportunités de coopération dans les domaines du développement économique et commercial, de la connectivité numérique, de l'innovation technologique, des infrastructures et des partenariats d'investissement.

À cette occasion, le vice-ministre Mohamed Abu Bakr a réitéré l'engagement du gouvernement égyptien à renforcer la plateforme de coopération Afrique-Monde arabe, dont les fondations ont été établies à Riyad (Royaume d'Arabie saoudite) le 29 mars 2007.

La 21e réunion des hauts fonctionnaires du Comité de coordination du partenariat Afrique-Monde arabe rassemble des représentants des deux régions pour examiner les progrès, les défis et les perspectives de la coopération interrégionale.