Cote d'Ivoire: Restructuration du Projet d'investissement forestier

Le Projet d'investissement forestier Phase 2 (Pif2) amorce une nouvelle étape de sa mise en oeuvre. Réunis en première session ordinaire de l'année 2026, les membres du Comité de pilotage (CoPil) ont validé le Plan de travail et budget annuel (Ptba) 2026-2027, une feuille de route couvrant les dix-huit prochains mois et destinée à accélérer la mise en oeuvre des activités du projet dans le cadre de sa restructuration.

Selon un communiqué de presse, présidée par Madame Zouzou Mailly Elvire-Joëlle, Directrice de Cabinet du Ministère des Eaux et Forêts et Présidente du Comité de pilotage, cette session a réuni les représentants des ministères partenaires, des structures d'exécution, de la Banque mondiale ainsi que l'ensemble des parties prenantes du projet.

Organisée dans un contexte de restructuration du Pif2, cette rencontre stratégique a permis d'examiner le niveau d'exécution physique et financière du projet, d'évaluer les résultats obtenus au 30 juin 2026 et de définir les priorités de la nouvelle phase opérationnelle. Le taux global d'exécution financière du projet est actuellement de 41 %.

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Dans son intervention, ajoute le document, la Présidente du Comité de pilotage a transmis les salutations du Ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, rappelant que la restructuration du Pif2 traduit la volonté renouvelée du Gouvernement de Côte d'Ivoire et de la Banque mondiale de renforcer la gestion durable des ressources forestières tout en améliorant la résilience des communautés riveraines.

«Cette nouvelle orientation s'appuie sur des acquis déjà significatifs enregistrés depuis le lancement du projet en octobre 2022, notamment, une opération de recensement qui a permis de recenser plus de 55 000 chefs d'exploitation et lever près de 285 000 hectares de parcelles dans les agro-forêts de Scio, de la Haute Dodo et des Rapides Grah, situées dans les régions du Cavally, de San pedro et de la Nawa. Les actions de restauration ont permis la production plus de six millions de plants forestiers et le reboisement de plus de 42 000 hectares dans les agro-forêts et forêts classées des zones de savane notamment à Ahua, Matiemba, Loho et Kobo, situées dans les régions du N'Zi, du Gbèkè et du Hambol », lit-on dans le document.

En parallèle, le projet a soutenu plus de 470 activités génératrices de revenus, créant plus de 17 000 emplois, et contribué à la réhabilitation de plus de 870 kilomètres de pistes, améliorant ainsi l'accès aux zones d'intervention.

À l'issue des travaux, le Comité de pilotage a validé le Ptba 2026-2027, ouvrant ainsi une nouvelle phase de la mise en oeuvre du Pif2. La restructuration du projet traduit la volonté commune du Gouvernement, de la Banque mondiale et de l'ensemble des partenaires de consolider les acquis du projet, d'accélérer les interventions sur le terrain et de renforcer durablement la restauration des paysages forestiers ainsi que les moyens de subsistance des populations bénéficiaires.