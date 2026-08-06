Congo-Kinshasa: Un bateau sous surveillance sanitaire à Bende-Bende

Après le décès d'un passager présentant des symptômes semblables à ceux d'Ebola mais qui n'a pas encore été testé, un bateau a été placé sous surveillance sanitaire à Kinshasa.

En République démocratique du Congo, un bateau en provenance de Kisangani a été placé sous surveillance sanitaire à son arrivée au port de Bende-Bende, à Kinshasa. La raison : un passager présentant des symptômes compatibles avec ceux d'Ebola est décédé après être descendu du bateau à Kisangani. La personne n'a toutefois pas encore été testée à la présence éventuelle du virus.

Par mesure de précaution, la baleinière est donc bloquée dans le port et les passagers ont interdiction d'en descendre pour le moment.

Le bateau transporte majoritairement des grumes d'arbres mais également quelque 200 passagers, en grande majorité des hommes.

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Mais selon nos informations et des témoignages sur place, des femmes et des enfants se trouvent également à bord.

Mesure de précaution

Sans pouvoir confirmer s'il s'agit d'un décès lié au virus, les mesures de surveillance sanitaire, explique le gouverneur, doivent permettre d'éviter des cas de propagation éventuelle d'Ebola.

Selon les informations recueillies par la DW dans le port de Bende-Bende, le dispositif s'appuie notamment sur la reconnaissance visuelle pour déterminer si une personne présente des signes d'affaiblissement physique.

La température corporelle des passagers est également contrôlée et les personnes présentant une température au-delà de 38 degrés sont automatiquement sortis de la file et pris en charge pour effectuer des tests.

Face à ces précautions, les autorités font face à l'impatience des passagers, bloqués depuis la fin de la matinée sur le bateau, qui n'est pas couvert et donc exposé aux intempéries. Certains passages se trouvent sur l'embarcation depuis plus de trois semaines.