Afrique: NBA Africa scrute le savoir-faire textile togolais

Une délégation de NBA Africa vient d'effectuer une visite des usines textiles implantées sur la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), au Togo.

L'objectif : évaluer la capacité des entreprises locales à produire des maillots pour les joueurs de basket, ainsi que d'autres équipements sportifs et produits dérivés.

La délégation s'est notamment rendue chez Novarea Textiles Togo et Star Garments, deux unités de production présentées comme des vitrines du savoir-faire industriel local.

Les échanges ont porté sur les capacités de production, la qualité des infrastructures et l'aptitude des entreprises à répondre aux standards internationaux exigés par la ligue.

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Lancée en 2021, NBA Africa est la filiale de la National Basketball Association (NBA) dédiée au développement du basketball sur le continent africain.

Détenue conjointement par la NBA et un groupe d'investisseurs, dont plusieurs personnalités du monde des affaires et du sport, elle a pour mission de développer les activités commerciales, marketing et sportives de la ligue américaine en Afrique.

NBA Africa chapeaute notamment la Basketball Africa League (BAL), une compétition professionnelle inter-clubs lancée en 2021 en partenariat avec la Fédération internationale de basketball (FIBA), qui réunit des équipes issues de plusieurs pays du continent.

Au-delà de la compétition sportive, NBA Africa investit dans le développement des infrastructures, la formation des jeunes talents, ainsi que dans des initiatives économiques et sociales, dont la production locale d'équipements et de produits dérivés, un domaine dans lequel le Togo espère désormais se positionner grâce à son industrie textile en plein essor.