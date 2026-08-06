Afrique: Le Forum de l'entrepreneuriat de Sept Afrique se veut une plateforme de mobilisation des investissements

Dakar — Le Groupe Sept Afrique organisera, le 10 août prochain à Dakar, la deuxième édition du Forum de l'entrepreneuriat et de l'emploi (F2E), une rencontre qui ambitionne de faire de la capitale sénégalaise une plateforme de promotion des investissements et de l'entrepreneuriat, a annoncé mercredi son président Mouhamed Fall Al Amine.

"Notre objectif n'est pas d'organiser des évènements, mais de construire un véritable écosystème capable de rapprocher les décideurs publics, les investisseurs, les institutions financières, les grandes entreprises, les PME, les start up et les porteurs de projet", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

Plus de 1 000 décideurs, 50 entreprises exposantes et 50 panélistes sont attendus à Dakar pour prendre part à la deuxième édition du Forum de l'entrepreneuriat et de l'emploi autour du thème : "Le temps de la transformation industrielle, agricole, énergétique, digitale et numérique".

Huit panels sont prévus, selon les organisateurs. Ils porteront notamment sur l'industrie, l'agriculture, l'énergie, les hydrocarbures, les mines, les infrastructures, le numérique, l'intelligence artificielle, les télécommunications, le financement des entreprises, le tourisme, la culture, la formation professionnelle et l'emploi.

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Mouhamed Fall Al Amine a expliqué que le F2E s'inscrit dans "une vision visant à créer des passerelles entre les secteurs public et privé afin d'accélérer la transformation économique du Sénégal et d'améliorer l'accès des entrepreneurs aux investisseurs et aux partenaires techniques et financiers".

"La F2E est conçu comme une plateforme où se créent des partenariats, où se prennent des décisions et où naissent de nouvelles opportunités d'affaires", a fait valoir M. Fall.

Selon Mouhamed Fall Al amine, cette deuxième édition réunira des représentants du gouvernement, des investisseurs, des institutions financières, des dirigeants d'entreprises, des PME, des startups et des porteurs de projets afin de promouvoir les opportunités d'investissement et de favoriser les partenariats d'affaires.

Le président de Sept Afrique a annoncé la participation de plusieurs personnalités, parmi lesquelles la Haute représentante du président de la République, Aminata Touré, le prix Nobel d'économie 2024 James A. Robinson, l'économiste Abdoulaye Ndiaye, ainsi que plusieurs membres du gouvernement et des dirigeants d'entreprises publiques et privées.

Il a également annoncé l'organisation d'un MeetUp national de l'entrepreneuriat en décembre prochain, à l'issue d'une caravane nationale, ainsi que de SIDI Invest Paris, prévu les 16 et 17 octobre 2026, dans le but de renforcer les liens économiques entre l'Afrique, sa diaspora et les investisseurs internationaux.