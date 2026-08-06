Tunisie: Festival international du film de Amman « Awal Film » - Aya Bellagha sacrée, le cinéma tunisien rayonne

Dans le décor chargé d'histoire de Jabal Amman, l'Amman International Film Festival a clôturé, lundi soir, sa septième édition par une cérémonie placée sous le signe de la mémoire et de l'histoire. Fidèle à son ADN, le festival a célébré les premières oeuvres et les nouveaux talents du cinéma arabe et international à travers un palmarès qui confirme sa vocation de tremplin pour les cinéastes émergents.

La Tunisie figure parmi les grands gagnants de cette édition grâce à Aya Bellagha, qui a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans « Where the Wind Comes From » d'Amel Guellaty. Une distinction qui récompense une performance tout en sensibilité et confirme le rayonnement du cinéma tunisien sur la scène arabe.

Organisé autour des premiers longs métrages de fiction, des documentaires et des courts métrages arabes, le festival distingue chaque année des oeuvres qui renouvellent les écritures cinématographiques. Une section internationale, ouverte aux premiers films venus du monde entier, complète cette sélection, tandis que les Amman Film Industry Days poursuivent leur mission de soutien aux premiers projets des réalisateurs arabes.

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Le jury a ainsi décerné les prestigieux Black Iris Awards, récompenses emblématiques du festival, aux meilleures oeuvres dans chacune des sections compétitives.

Le palmarès a également distingué des prix du jury, des mentions spéciales ainsi que les films favoris du public, confirmant la diversité des regards et la richesse de cette édition.

Au-delà des trophées, cette cérémonie de clôture a surtout rappelé ce qui fait la singularité de l'Amman International Film Festival : offrir une visibilité aux premiers films, accompagner les jeunes auteurs et faire émerger les voix qui dessineront le cinéma arabe de demain.

Dans ce paysage en pleine mutation, le prix attribué à Aya Bellagha constitue l'une des plus belles satisfactions de cette édition 2026, saluant à la fois une interprète prometteuse et une oeuvre qui a marqué la compétition.