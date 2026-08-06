Tunisie: Jendouba - Les efforts se poursuivent pour lutter contre l'incendie de la forêt du mont Lengar

Les effectifs de la Protection civile et de la Direction des forêts, appuyés par plusieurs bénévoles, poursuivent leurs efforts pour circonscrire un violent incendie qui s'est déclaré, ce mercredi, dans les zones montagneuses proches de la localité de Sidi Abid, située dans la délégation de Bou Salem (gouvernorat de Jendouba), à la frontière administrative du gouvernorat de Siliana.

Les opérations de secours se déroulent dans des conditions de terrain particulièrement complexes, attisées par la crainte de voir les flammes gagner les habitations des riverains du village de Lengar, rattaché à la délégation d'El Krib (gouvernorat de Siliana), selon une source de la Protection civile.

Dans une déclaration accordée à l'agence TAP, la même source a précisé que les équipes d'intervention concentrent prioritairement leurs actions sur la protection des habitants et de leurs biens. En revanche, l'accès direct aux sommets où se propagent les incendies demeure pour l'instant quasi impossible en raison de la topographie particulièrement escarpée de la zone.