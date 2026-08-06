Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 aout 2026

revue de presse

Nigeria : 308 otages libérés lors d’une opération de sauvetage record

Le Nigeria annonce la libération de 308 personnes victimes d’enlèvements. Selon la présidence, il s’agit de la plus importante opération de sauvetage menée en une seule journée dans le pays.

Les otages ont été retrouvés dans la forêt du parc national du lac Kainji, dans l’ouest du Nigeria. Parmi eux, 163 habitants du village de Woro, dans l’État de Kwara, et 145 personnes enlevées dans l’État du Niger.

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Woro avait été la cible d’une attaque particulièrement meurtrière en février. Des djihadistes présumés avaient tué plus de 150 personnes et enlevé de nombreux habitants. [Source Africanews]

Mission 300 : 50 milliards de dollars pour l’accès à l’énergie

Les partenaires de l’initiative Mission 300 ont annoncé plus de 50 milliards de dollars de financements destinés à accélérer l’accès à l’électricité en Afrique, un programme ambitieux visant à raccorder 300 millions de personnes d’ici à 2030.

Lors du Sommet africain de l’énergie tenu à Dar es Salaam, en Tanzanie, en janvier 2025, les principaux bailleurs de fonds ont dévoilé une série d’engagements financiers destinés à soutenir le déploiement des infrastructures électriques sur le continent.

La Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD) ont annoncé un engagement conjoint de 48 milliards de dollars à l’horizon 2030. D’autres partenaires ont également promis des contributions importantes, notamment un milliard d’euros de l’Agence française de développement (AFD), entre un et 1,5 milliard de dollars de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), 2,65 milliards de dollars de la Banque islamique de développement (BID) et un milliard de dollars du Fonds de l’OPEP pour le développement international. [Source Apanews]

Banque mondiale - 340 milliards de FCFA pour soutenir les priorités du Sénégal

La Banque mondiale va mobiliser 340 milliards de francs CFA pour financer des projets prioritaires au Sénégal, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des transports ainsi que du renforcement de la résilience des jeunes et des femmes, a annoncé la présidence de la République à l'issue d'une audience accordée, mercredi, par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, au vice-président de l'institution pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana.

Selon la même source, cette enveloppe s'inscrit dans le cadre d'un renforcement du partenariat entre le Sénégal et le Groupe de la Banque mondiale, qui a également confirmé un appui budgétaire direct à l'État ainsi que l'élargissement des financements adossés aux résultats. [Source Le Soleil]

Cameroun : Des migrants expulsés des États-Unis saisissent la justice

Trente-six ressortissants africains expulsés des États-Unis vers le Cameroun ont engagé une procédure devant la justice camerounaise. Ils demandent la suspension de l'accord migratoire conclu entre Yaoundé et Washington et réclament une protection juridique afin d'éviter d'être renvoyés vers leur pays d'origine.

Les 36 migrants, originaires notamment de la République démocratique du Congo, du Ghana, de l'Angola, de l'Éthiopie, du Sénégal, du Kenya, du Zimbabwe, du Maroc et de la Sierra Leone, ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Yaoundé.

Par l'intermédiaire de leur avocat, Fru Awah, ils demandent la suspension de l'accord migratoire entre le Cameroun et les États-Unis et souhaitent obtenir un statut juridique leur permettant de séjourner légalement dans le pays. « Le Cameroun ne peut être utilisé comme un pays de transit pour renvoyer des personnes vers la persécution ou la torture », a dénoncé leur conseil. [Source Africa Radio]

Congo-Kinshasa : Un bateau sous surveillance sanitaire à Bende-Bende

Après le décès d'un passager présentant des symptômes semblables à ceux d'Ebola mais qui n'a pas encore été testé, un bateau a été placé sous surveillance sanitaire à Kinshasa.

En République démocratique du Congo, un bateau en provenance de Kisangani a été placé sous surveillance sanitaire à son arrivée au port de Bende-Bende, à Kinshasa. La raison : un passager présentant des symptômes compatibles avec ceux d'Ebola est décédé après être descendu du bateau à Kisangani. La personne n'a toutefois pas encore été testée à la présence éventuelle du virus.

Par mesure de précaution, la baleinière est donc bloquée dans le port et les passagers ont interdiction d'en descendre pour le moment. [Source Deutsche Welle]

Football : Gianni Infantino accusé d'avoir promis la finale du Mondial 2030 au Maroc

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a tenu une réunion de crise au Maroc ce mercredi 5 août avec de hauts responsables de l'organisation. Cette rencontre s'est déroulée à huis clos, loin de la presse. Gianni Infantino, candidat à sa réélection, est sous le feu des critiques après son projet d'ouvrir la FIFA aux investisseurs privés – projet auquel il a finalement renoncé face à la fronde du monde du football. Des révélations de la presse britannique sur cette réunion enfoncent le clou.

Selon les informations du quotidien britannique The Times, Gianni Infantino a promis au Maroc d'accueillir la finale du Mondial 2030 en échange de son soutien lors d'une réunion de crise avec de hauts responsables de la Fifa ce mercredi au siège pour l'Afrique de la FIFA, près de Rabat.

Pour rappel, cette Coupe du monde 2030 doit se jouer dans trois pays : Maroc, Espagne et Portugal. Trois pays sont en concurrence pour accueillir la finale de cette compétition. [Source RFI]

Accord Côte d’Ivoire–UE : La quatrième phase du démantèlement tarifaire prend effet

Le gouvernement ivoirien a confirmé mercredi l’entrée en application de la quatrième phase du démantèlement tarifaire, qui couvre 1 074 lignes tarifaires. Cette étape, prévue par le calendrier de l’accord, ouvre l’exonération des droits de douane à de nouveaux produits européens tout en s’inscrivant dans un processus progressif de libéralisation des échanges engagé depuis 2019.

Réuni le 5 août à Abidjan, le Conseil des ministres a adopté les mesures nécessaires à l’application de la quatrième phase du démantèlement tarifaire prévue par l’Accord de partenariat économique liant la Côte d’Ivoire à l’Union européenne.

Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a rappelé que cet accord organise une ouverture graduelle du marché ivoirien aux produits originaires de l’Union européenne sur une période de dix ans, selon un calendrier réparti en cinq étapes allant de 2019 à 2029. Entrée en vigueur le 1er janvier 2026, cette quatrième phase concerne 1 074 lignes tarifaires, un chiffre établi après l’actualisation du Tarif extérieur commun de la CEDEAO vers la version 2022 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. [Source LSI Africa]

Afrique : L'Angola participe à la 21e réunion du Partenariat Afrique-Monde arabe au Caire

L'Angola participe, depuis mardi au Caire (Égypte), à la 21e réunion des hauts fonctionnaires du Comité de coordination du Partenariat Afrique-Monde arabe, qui examine la nécessité d'intensifier le dialogue face aux défis internationaux.

La délégation angolaise est conduite par le représentant permanent de l'Angola auprès de l'Union africaine, Miguel Bembe.

La participation de l'Angola à cette réunion, qui s'achève jeudi, découle de son statut de membre du Bureau de la Conférence de l'Union africaine, où il exerce les fonctions de rapporteur. La réunion s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les pays africains et arabes. [Source Angop]

Guinée : Polémique autour des vacances du président Doumbouya en Grèce - Opposition et citoyens divisés

La décision du président guinéen, Mamady Doumbouya, de prendre quelques jours de congés privés en Grèce avec sa famille a déclenché un débat politique dans le pays, suscitant des critiques de la part de l'opposition et des discussions sur les réseaux sociaux. La présidence a présenté ce voyage comme une période de repos normale s'inscrivant dans le cadre du congé annuel du chef de l'État, soulignant que les activités institutionnelles se poursuivraient normalement pendant son absence.

Le fait que, au lendemain du départ du général Ibrahima Sory Bangoura, chef d'état-major, celui-ci ait lu à la télévision un communiqué au nom de l'ensemble des forces armées, dans lequel il a réaffirmé leur « fidélité constante » et leur « loyauté inébranlable » envers le président de la République, les institutions de la République et le peuple guinéen, a toutefois suscité des inquiétudes. [Source Agencia Fides]

Achat d’un avion présidentiel au Mali : La Cour suprême confirme la condamnation d’une ex-ministre

La plus haute juridiction malienne a maintenu la peine de dix ans infligée à l’ancienne ministre de l’Économie, Bouaré Fily Sissoko. L’affaire, emblématique des scandales du mandat d’Ibrahim Boubacar Keïta, avait valu au Mali le gel de fonds du FMI.

La Cour suprême du Mali a confirmé la condamnation à dix ans de prison ferme d’une ancienne ministre malienne de l’Économie et des Finances, dans une affaire emblématique d’achats d’équipements militaires et d’un avion présidentiel en 2014, a appris l’AFP auprès de la cour.

Le 8 juillet 2025, la Cour d’assises spéciale sur les crimes économiques et financiers avait reconnu coupable Bouaré Fily Sissoko, ex-ministre de l’Économie et des Finances, de « faux en écriture, usage de faux et atteinte aux biens publics » dans les dossiers de l’achat de l’avion présidentiel et d’équipements militaires survenu lors du mandat de l’ancien chef de l’État Ibrahim Boubacar Keïta. Elle avait alors été condamnée à dix ans de prison. [Source Jeune Afrique]