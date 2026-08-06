Guinée: Le général Amara Camara assume les fonctions présidentielles

La Présidence de la République de Guinée a mis fin à la rumeur qui enflait concernant une vacance du pouvoir, suite au départ en congé du Président Mamadi Doumbouya.

A travers un décret présidentiel rendu public, le 5 août 2026, il a annoncé que les rênes du pays sont désormais aux mains du général de division Amara Camara. Il est désormais chargé de la coordination des affaires présidentielles courantes pendant l'absence du Président Mamadi Doumbouya, dont le congé annuel a débuté depuis, le 3 août 2026, jusqu'à nouvel ordre. Son rôle officiel est de coordonner les décisions de la Présidence avec le gouvernement, l'administration publique et les institutions républicaines.

Le gal Amara Camara a la charge d'ordonner, de signer les actes et de décider dans l'intérêt supérieur de la Nation. Une mesure qui garantit la continuité de l'Etat pendant l'absence du chef de l'Etat. Il bénéficie à ce titre de plusieurs compétences, dont la préparation des Conseils des ministres, le suivi des activités gouvernementales et parlementaires. Amara Camara assiste également le président de la république dans les différents choix politiques, prépare les correspondances présidentielles. Il reçoit également délégation de signature du président de la république. Ce qui veut dire qu'il peut signer avec son nom et son autorité sur des documents officiels à la place du président de la République.

Donc le Palais Mohammed V va fonctionner normalement puisque les décisions continueront d'être prises sous la houlette du général Amara Camara qui a pleins pouvoirs au sommet de l'Etat guinéen. Dans un contexte marqué par des remous, l'armée et les autorités ont vite fait de réaffirmer leur loyauté au président de la république et aux institutions de la Guinée, avant d'appeler les populations au calme et à ignorer la désinformation liée à ce déplacement du Président Doumbouya qui a décollé, le 3 août, pour la Grèce.

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