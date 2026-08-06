Tunisie: Industrie du marbre - Les professionnels se mobilisent pour sauver leurs emplois

Les transformateurs de marbre et de granit en Tunisie montent au créneau pour dénoncer une mesure fiscale qu'ils jugent rétroactive et menaçante pour la survie de leurs entreprises. La Chambre syndicale des transformateurs de marbre, rattachée à l'UTICA, tiendra une conférence de presse demain, jeudi 6 août, au siège central de l'Union à Tunis, afin de formaliser son opposition à l'application de la taxe à la consommation sur leur secteur.

Dans un communiqué, la Chambre a vivement critiqué cette mesure fiscale controversée qui s'appuie sur la loi n° 1988-62 et dont l'application rétroactive est jugée « gravement préjudiciable ». Elle alerte sur les conséquences directes de cette mesure, qui pourrait compromettre la pérennité des unités industrielles du secteur et fragiliser des milliers d'emplois.

En marge de cette conférence de presse, les professionnels du secteur organiseront un mouvement de protestation au siège de l'UTICA. À travers cette action, ils réclament l'ouverture immédiate d'un dialogue afin de trouver une « solution urgente et équitable ». L'objectif affiché est de garantir la stabilité du système fiscal et du climat d'investissement, tout en protégeant les droits des entreprises industrielles spécialisées, face à ce qu'ils considèrent comme une menace directe pour leur activité.