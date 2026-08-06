Tunisie: Monastir - L'ambassadeur américain réaffirme son engagement à renforcer la coopération avec le Palais des Sciences

L'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Bill Bazzi, a déclaré, mercredi à l'Agence TAP, que son ambassade entend renforcer sa coopération avec le Palais des sciences de Monastir afin de soutenir la promotion des sciences, de la technologie et de l'innovation.

En visite dans cette institution, le diplomate américain a salué le rôle du Palais des sciences dans la diffusion de la culture scientifique et la promotion des disciplines STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) auprès des jeunes et des éducateurs tunisiens, réaffirmant l'engagement de son pays à développer les partenariats dans ces domaines.

Il a précisé que cette visite s'inscrit dans le prolongement d'une coopération déjà établie entre les deux parties, marquée notamment par l'accueil de trois experts américains dans le cadre du « Fulbright Specialist Program », l'organisation d'une rencontre avec un intervenant de la NASA, ainsi que par le don d'une imprimante 3D au laboratoire de fabrication numérique (Fab Lab) du Palais des sciences et d'un ensemble d'ouvrages scientifiques spécialisés consacrés à l'approche pédagogique « STEM Learning ».

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« Ces initiatives traduisent l'engagement des États-Unis à promouvoir l'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat, tout en illustrant l'importance des partenariats internationaux pour élargir les opportunités d'enseignement et d'apprentissage et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines des sciences et des technologies », a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, salué la solidité des relations tuniso-américaines, qui remontent à plus de 230 ans, évoquant notamment la visite d'État effectuée par le leader Habib Bourguiba aux États-Unis sous la présidence de John F. Kennedy, notant s'être rendu, plus tôt dans la journée, au mausolée du défunt leader à Monastir.

Selon un communiqué du Palais des sciences de Monastir, cette visite a permis de mettre en lumière le rôle de l'institution dans la promotion de la culture scientifique et de l'innovation auprès des jeunes, ainsi que d'examiner les perspectives de coopération avec des centres et musées scientifiques américains en matière de vulgarisation scientifique et d'échange d'expertise.

Le Palais des Sciences de Monastir a réaffirmé, à cette occasion, sa volonté de poursuivre son ouverture sur son environnement international et de consolider ses partenariats stratégiques au service de sa mission éducative et de la promotion de la culture scientifique.