Tunisie: Plus de 8,4 millions de dinars injectés pour la propreté et l'aménagement des zones touristiques et des plages

Le ministère du Tourisme passe à la vitesse supérieure pour garantir le déroulement optimal de la saison estivale. Dans un communiqué officiel publié ce mercredi, le département a annoncé la mobilisation d'enveloppes financières supplémentaires issues du Fonds de protection des zones touristiques. Ces fonds visent à renforcer l'aménagement des sites, l'acquisition d'équipements de salubrité et le soutien logistique aux municipalités touristiques durant le pic d'activité.

Sur l'ensemble du budget débloqué, une première enveloppe de 6,750 millions de dinars est directement affectée aux projets d'aménagement et à l'achat de matériel de nettoyage. En parallèle, un montant de 1,675 million de dinars est alloué à 20 municipalités touristiques pour optimiser l'entretien des circuits touristiques, complété par une prise en charge à hauteur de 60 % du programme de nettoyage mécanique des plages.

Ces mesures ont été officialisées lors de la réunion périodique du comité conjoint de suivi de la saison touristique, présidée par le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, en présence des représentants des différents départements ministériels concernés.

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Au-delà de l'effort financier, la rencontre a permis d'évaluer le déroulement de la saison sur l'ensemble du territoire. Les intervenants ont passé en revue des secteurs stratégiques tels que l'approvisionnement, l'auto-sécurité des établissements, l'animation culturelle, l'hygiène publique et le transport, tout en identifiant des solutions concrètes aux contraintes conjoncturelles du secteur.

L'accent a également été mis sur le renforcement du suivi sur le terrain. Depuis le début de l'année, près de 4 000 opérations d'inspection ont été déployées auprès des hôtels, restaurants touristiques et agences de voyages. Ces contrôles rigoureux ont ciblé la transparence commerciale, la qualité des services, la sécurité, l'hygiène globale, ainsi que la conformité des piscines, des centres de thalassothérapie et des circuits d'excursion.