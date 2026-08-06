Tunisie: INS - Le taux d'inflation a atteint 5,1% au mois de juillet 2026

Le taux d'inflation a atteint 5,1% au mois de juillet 2026, selon l'Indice des prix à la consommation pour le mois de juillet 2026, publié, mercredi, par l'Institut National de la Statistique (INS).

Ce taux qui a enregistré une légère baisse de 0,2% par rapport au mois de juin 2026 s'explique, d'une part, par le ralentissement du rythme de progression des prix du groupe « Alimentation et Boissons » (6,6% en juillet 2026 contre 7,1% en juin 2026).

Et d'autre part, par l'accélération du rythme d'évolution des prix du groupe Tabac (1,3% en juillet 2026 contre 1% en juin 2026), ainsi que des prix du groupe « Restaurant et hôtels » (6,5% en juillet 2026 contre 6,3% en juin 2026).

En glissement annuel, les prix du groupe « Alimentation et boissons » ont augmenté de 6,6%. Cette hausse est principalement due à l'augmentation des prix de la viande ovine de 16,7%, des fruits frais de 13,8%, de la viande bovine de 13,7%, de la volaille de 12,5% et des poissons frais de 11,6%.

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En revanche, les prix des huiles alimentaires ont diminué de 4,9% et ceux des oeufs de 3,8%.

Sur un an, les prix des produits manufacturés ont augmenté de 4,7% en raison de la hausse des prix des produits de l'habillement et chaussures de 9,1% et des produits d'entretien courant du foyer de 4,7%.

Pour les services, l'augmentation des prix est de 4,3% sur un an, principalement expliquée par l'augmentation des prix des services d'hébergement de 16,6%.

Au mois de juillet 2026, le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a baissé pour s'établir à 4,8%, contre 4,9% au mois de juin 2026.

Les prix des produits libres (non encadrés) ont augmenté de 6,2% sur un an.

Les prix des produits encadrés augmentent quant à eux de 1,1%. Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7,4% contre 0,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

D'après l'INS, le groupe « Produits manufacturés » et le groupe « Services » sont les secteurs ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation globale soit respectivement 1,8% et 1,4%.

Par régime, le groupe « Non alimentaire libre » et le groupe « Alimentaire libre » sont les groupes ayant apporté la plus forte contribution à l'inflation soit respectivement 3% et 1,9% .