Tunisie: Lutte contre le commerce informel - 449 étals anarchiques démantelés en 24 heures

5 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les unités de la police municipale ont mené, au cours des dernières 24 heures, une campagne d'envergure sur l'ensemble du territoire national. Ces interventions ciblées se sont soldées par l'élimination immédiate de 449 points de vente sauvage et le relevé de 227 infractions sanitaires.

Selon un communiqué rendu public ce mercredi par le ministère de l'Intérieur, le volet relatif à la sécurité publique fait état de 73 opérations de saisie, de l'établissement de 47 procès-verbaux judiciaires ainsi que de l'interpellation de 11 individus recherchés par diverses autorités sécuritaires et judiciaires.

Sur le terrain, les forces de l'ordre ont procédé à l'enlèvement direct de 449 installations anarchiques. À cette occasion, les agents ont confisqué 39 balances, 25 motocycles et 2 véhicules en infraction au regard du Code de la route.

Sur le plan économique et sanitaire, les contrôles ont permis d'établir 152 procès-verbaux pour infractions économiques et de dresser 227 procès-verbaux pour manquements aux normes d'hygiène.

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