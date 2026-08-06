Centrafrique: Les sanctions de l'ONU cachent la guerre silencieuse pour le contrôle des ressources

En reconduisant les sanctions jusqu'en 2027, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies reconnaît que la crise centrafricaine dépasse le cadre d'un conflit interne.

Entre trafics transfrontaliers, rivalités d'influence, économie de guerre et compétition pour les ressources minières, la République centrafricaine (RCA) demeure l'un des principaux foyers géostratégiques d'Afrique centrale.

Le renouvellement, par le Conseil de sécurité des Nations unies, du régime de sanctions contre la RCA jusqu'au 31 juillet 2027 ne constitue pas une simple décision administrative. Il traduit une réalité beaucoup plus profonde : malgré les progrès enregistrés par Bangui, la Centrafrique demeure au coeur d'une confrontation où se mêlent sécurité, économie politique des conflits et rivalités géopolitiques. L'adoption à l'unanimité de la résolution 2827 intervient alors que les autorités centrafricaines ont progressivement repris le contrôle d'une partie importante du territoire, avec l'appui de leurs partenaires internationaux.

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Toutefois, plusieurs groupes armés continuent d'opérer dans les régions frontalières, où l'État reste peu présent et où prospèrent les économies illicites. L'intervention de l'ambassadeur centrafricain, Marius Aristide Hoja Nzessioué, révèle d'ailleurs le véritable enjeu du conflit. En interrogeant publiquement l'origine des armes, des financements et des réseaux qui alimentent les groupes armés, Bangui déplace le débat du terrain militaire vers celui de l'intelligence économique et des chaînes logistiques clandestines.

Car les groupes armés ne survivent pas uniquement grâce à leurs capacités militaires. Ils s'appuient sur une véritable économie de guerre reposant sur l'exploitation illégale de l'or, des diamants, du bois, du bétail, ainsi que sur les trafics transfrontaliers. Ces ressources alimentent des circuits financiers informels qui dépassent largement les frontières centrafricaines et impliquent des réseaux opérant dans plusieurs pays voisins.

Cette dimension régionale explique pourquoi la stabilité de la RCA constitue un enjeu majeur pour toute l'Afrique centrale. Situé au carrefour du Cameroun, du Tchad, du Soudan, du Soudan du Sud et de la République démocratique du Congo, le pays occupe une position stratégique au sein des corridors commerciaux reliant l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et la région des Grands Lacs.

Les sanctions internationales poursuivent donc un double objectif : limiter les capacités opérationnelles des groupes armés tout en perturbant leurs circuits de financement. Mais leur efficacité demeure conditionnée par une coopération régionale beaucoup plus étroite contre les réseaux de contrebande, le blanchiment des revenus illicites et les filières d'approvisionnement en armes.

En toile de fond se dessine également une compétition d'influence entre puissances internationales. La Centrafrique est devenue, ces dernières années, un laboratoire des recompositions géopolitiques africaines, où s'entrecroisent les intérêts des Nations unies, de la Russie, de la France, de la Chine, de l'Union européenne et de plusieurs acteurs régionaux.

La sécurité s'y confond désormais avec les enjeux miniers, énergétiques, diplomatiques et économiques. La levée de l'embargo sur les armes destiné au gouvernement centrafricain en 2024 avait marqué une évolution importante de la doctrine internationale, reconnaissant le droit de Bangui à renforcer ses capacités de défense. En revanche, le maintien des sanctions contre les groupes armés confirme que la communauté internationale considère toujours ces derniers comme le principal facteur d'instabilité.

Au-delà de leur dimension sécuritaire, les sanctions apparaissent ainsi comme un instrument de gouvernance internationale visant à contenir une économie criminelle devenue transnationale. Pour la RCA, le véritable défi dépasse désormais la reconquête territoriale : il consiste à démanteler les réseaux financiers, logistiques et commerciaux qui permettent aux groupes armés de se reconstituer. Tant que cette économie parallèle survivra, la paix restera fragile et la souveraineté de l'État inachevée.