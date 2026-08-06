Tunisie: Tarente-2026 - « Nous sommes appelés à aller loin dans ces Jeux », affirme Anis Boujelbène

Le sélectionneur de l'équipe de Tunisie de football U21, Anis Boujelbène, a insisté sur la responsabilité qui incombera à son équipe lors de sa participation aux prochains Jeux Méditerranéens, prévus à Tarente (Italie) du 21 août au 3 septembre.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue mercredi au siège de la Fédération tunisienne de football (FTF), Boujelbene a ajouté que l'équipe sera dans l'obligation de redonner ses lettres de noblesse au football tunisien et de regagner la confiance des supporters, d'autant plus que cette échéance intervient juste après la participation décevante de la sélection seniors à la dernière Coupe du monde.

Il a souligné que le fait que les Jeux Méditerranéens ne figurent pas au calendrier de la Fédération internationale de football (FIFA) a réduit la marge de manoeuvre du staff technique, plusieurs clubs ayant refusé de libérer leurs joueurs, notamment les éléments évoluant dans les championnats du Golfe, à l'image d'Amine Meherzi, de Louay Traïi et d'Anis Khardani.

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« Malgré cela, nous sommes appelés à aller loin dans ces Jeux. L'une de nos principales missions en tant que staff technique est d'ancrer une mentalité de vainqueur dans l'esprit des joueurs afin de reproduire notre réussite lors du Tournoi international de Toulon, disputé du 31 mai au 13 juin derniers, après avoir atteint la finale et terminé à la deuxième place », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le tournoi a également été marqué par des réussites individuelles, avec l'obtention par Anis Khardani du trophée du meilleur gardien et par Mohamed Amine Allala du prix du meilleur 3e joueur du tournoi. »

Par ailleurs, le sélectionneur national, qui sera accompagné aux Jeux Méditerranéens par son adjoint Naoufel Chebil, a évoqué les principales absences qui toucheront le secteur offensif, notamment Mohamed Ben Ali, récemment transféré au club turc d'Alanyaspor, Rayen Elloumi, attaquant du club canadien de Vancouver, Anis Saïdi, professionnel au club américain de Monterey Bay, ainsi que Salem Bouajila, ailier de Muğlaspor en Turquie.

« Ces absences importantes ont poussé le staff technique à rechercher d'autres attaquants nés en 2006 et 2007, évoluant dans le championnat tunisien, parmi lesquels Zineddine Kada », a-t-il indiqué.

Boujelbène a également exprimé son entière confiance en cette génération, estimant que plusieurs éléments sont capables de renforcer la sélection seniors à condition de poursuivre le travail avec discipline et d'adopter une mentalité professionnelle.

Il a précisé avoir pris contact avec le sélectionneur de l'équipe nationale U20, Nabil Trabelsi, afin de renforcer le groupe avec certains joueurs de cette catégorie. Il a indiqué que Rayen Boukadida, Rayen Jebali et Hamza Laabidi, qui avait déjà participé au Tournoi de Toulon, ont été convoqués.

Concernant le programme de préparation aux Jeux Méditerranéens, Boujelbène a expliqué que la sélection achèvera, le 9 août, son stage actuel entamé lundi dernier, avant d'effectuer un deuxième rassemblement du 12 au 15 août. Le départ pour Tarente est prévu le 19 août.

La sélection tunisienne disputera quatre matches amicaux. Le premier aura lieu mercredi face à l'AS Marsa, le deuxième vendredi contre la JS Omrane, le troisième test est programmé dimanche 9 août face au PS Sakiet Eddaïer, avant une dernière rencontre amicale le 15 août contre l'US Monastir.

Le sélectionneur national U21 a conclu qu'il ne disposait pas encore d'une vision complète sur les adversaires de la Tunisie au premier tour des Jeux Méditerranéens (Maroc, Turquie et Macédoine du Nord), ni de données précises sur leur composition, notamment s'ils participeront avec des joueurs évoluant dans leurs championnats locaux ou s'ils seront renforcés par des professionnels.

De son côté, le capitaine de la sélection nationale, Mohamed Amine Allala, a insisté sur la nécessité de bâtir sur la dernière participation au Tournoi de Toulon, tout en soulignant l'importance de corriger les erreurs constatées dans le rendement de l'équipe.

Le défenseur tunisien a indiqué que le groupe était animé d'une grande motivation pour aller le plus loin possible dans la compétition, affirmant qu'il était possible de reproduire l'exploit de la génération 2001, qui avait offert à la Tunisie l'unique médaille d'or de son histoire aux Jeux Méditerranéens dans le tournoi de football.

La Tunisie disputera les Jeux Méditerranéens dans le groupe A, aux côtés du Maroc, de la Turquie et de la Macédoine du Nord. Le groupe B est composé de l'Italie (pays hôte), de l'Algérie, du Kosovo et de l'Albanie.