Tunisie: Mercato

Mohamed Dhaoui, affaire à saisir !

L'ex-pépite de l'Etoile Sportive du Sahel ne sera pas conservée par les Cairotes d'Al Ahly cet été. La direction d'Al Ahly du Caire va dégraisser. Les dirigeants des Diables Rouges négocient actuellement une résiliation à l'amiable avec Mohamed Dhaoui. A 22 ans, l'ancien joueur de l'Étoile du Sahel avait opté pour les Cairotes en début d'hiver 2023 et a été prêté au CSS quelque temps après. Cependant, à Al Ahly, il ne s'est quasiment jamais imposé durablement au sein du onze type de l'équipe égyptienne.

Khalil Ayari prêté à Dunkerque

Dunkerque tient la corde pour bénéficier des services de Khalil Ayari sous forme de prêt. L'ailier de 21 ans, sous contrat avec le PSG, va vraisemblablement évoluer en Ligue 2 française pour engranger du temps de jeu.

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Châabane et Baayou à l'ESHS

L'Espoir Sportif d'Hammam-Sousse a engagé le latéral gauche Ayoub Châabane pour un bail d'un an. A 27 ans, Châabane, libre de droit, passe à Hammam-Sousse après une expérience à l'Union Sportive Monastirienne. Aussi, l'ESHS a réussi à convaincre le milieu Malek Baayou de signer pour une saison. Produit de l'ESS, Malek Baayou a évolué par le passé à Al Qadisiyah Bani Walid de Libye et Smouha SC.

Ryan Kizito vers le CSS

Ryan Kizito, milieu ougandais du Police FC, va signer un engagement de trois ans au profit du CSS. Egalement pisté par le SC Villa et le Kcca FC, le joueur de 22 ans a par le passé fait partie des U18, U20 et U23 des sélections ougandaises.

Amadou Ba met le cap sur le Psse

Le latéral gauche sénégalais, Amadou Ba, constitue forcément une bonne pioche pour le Progrès de Sakiet Eddaïer. Signataire d'un engagement de trois ans, Amadou Ba, 22 ans, pourra, outre évoluer sur le flanc, occuper une place dans l'axe ou avancer d'un cran au milieu. Voilà un joueur polyvalent qui ne manquera pas d'être utilisé à bon escient par le Psse.

Mohamed Boussadia opte pour l'USM

Le milieu offensif algérien, Mohamed Boussadia, a signé en faveur du club du Ribat. Libre comme l'air après son passage au KV Courtrai de Belgique, le joueur de 21 ans tentera d'apporter aux Bleus sa créativité entre les lignes et sa percussion balle au pied.

Tir groupé au CSHL

Le Club Sportif d'Hammam-Lif, coaché par Chamseddine Dhaouadi, a renforcé son effectif par trois recrues, Haythem Mhamdi, Bahaeddine Sellami et Mohamed Ali Mejri, tous engagés pour une saison.

USBG : Iyed Touis ne sera pas bradé

L'exécutif de l'US Ben Guerdane prend son temps pour se séparer de l'arrière Iyed Touis. Dans le viseur de l'ESS, Touis ne sera cédé que si l'offre répond aux attentes de l'équipe de Ben Guerdane.

OB : huit joueurs bientôt sur le marché ?

Lassâad Mâamer, coach des Cigognes de Béja, ne comptera pas sur les services de Firas Mahdhaoui, Abid Mekni, Anicet Ishimwe, Aziz Gharbi, Fares Lâabidi, Mohamed Amine Marzouki, Hamza Houiji et Khaled Oueda qui devront trouver des preneurs.