Tunisie: Ligue 1 - la LNFP confirme les résultats du tirage au sort du calendrier

La Ligue Nationale de Football Professionnel (LNFP) a annoncé, mercredi, la confirmation des résultats du tirage au sort du calendrier effectué le 29 juillet 2026, ainsi que leur adoption et leur mise en application.

La Ligue a ajouté, sur sa page officielle, que la validation du tirage au sort du championnat de la Ligue 1 pour la saison sportive 2026-2027 intervient à la suite des observations reçues de la part des clubs et de leur position finale concernant l'opération de tirage au sort du calendrier.

Il est à rappeler que le porte-parole officiel de la LNFP, Hafedh Ben Ahmed, avait démenti auparavant les informations faisant état de l'intention de la Ligue de procéder à un nouveau tirage au sort du calendrier du championnat de la Ligue 1 professionnelle.

Dans une précédente déclaration à l'agence TAP, Ben Ahmed avait indiqué que la question d'un nouveau tirage du calendrier n'était « absolument pas à l'ordre du jour », affirmant que le dossier était considéré comme clos pour la Ligue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il avait ajouté que l'opération de tirage au sort du calendrier s'était déroulée dans la transparence, en présence des représentants de tous les clubs et d'un huissier de justice, soulignant qu'il n'existait « aucune raison justifiant un nouveau tirage », puisqu'il avait été effectué « conformément aux procédures en vigueur ».

Le tirage au sort du calendrier, organisé le mercredi 29 juillet dernier au siège de la Fédération tunisienne de football, avait suscité une polémique après la diffusion de vidéos affirmant, selon plusieurs observateurs, qu'elles révélaient une erreur dans les procédures du tirage.

Le problème soulevé, d'après les éléments relayés, concernait le non-respect de la séparation entre le récipient réservé aux numéros de classement et celui destiné aux noms des clubs, après qu'une boule a été placée dans un récipient qui ne lui était pas destiné.

Malgré la polémique, plusieurs observateurs se sont accordés à considérer que cette erreur n'avait pas eu d'impact sur les résultats du tirage au sort ni sur la composition finale du calendrier.

Le championnat de la Ligue 1 de football professionnel débutera les 22 et 23 août courant.