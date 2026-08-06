Tunisie: Natation/En marge des championnats d'été - Du grain à moudre

Plein de révélations, de promesses pour une natation tunisienne qui rebondit.

Les championnats nationaux d'été se sont terminés par le sacre de l'Espérance Sportive de Tunis, en tant que championne de Tunisie qui a dominé presque toutes les catégories d'âge, remportant la mise.

Les premières indications permettent de redresser une erreur humaine ou d'appréciation et le chrono a dit son mot en ce qui concerne la composition de la liste élargie de la pré-sélection nationale. La Direction technique n'a plus qu'à appliquer et tout le monde sera d'accord.

Deuxième point important, nous avons ressenti que la Fédération est bien là. L'organisation a été bonne. Il y a eu des temps plus qu'intéressants.

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Ce n'est pas du tout une surprise. Et ce n'est qu'un début. Mais indépendamment des résultats qui ont confirmé les prémices annoncées par les jeunes filles et garçons qui ont annoncé la couleur depuis un bon bout de temps, ce qui nous réjouit le plus, c'est le retour de la région de Sousse avec l'Etoile Sportive du Sahel et du Nord avec le Sport Nautique Bizertin qui se rappellent au bon souvenir de ceux qui ont vécu leurs années fastes.

C'est bon signe.

La natation a tout à gagner de ce retour grâce à un sport qui ne demande qu'à s'épanouir dans des villes côtières où les jeunes ne manquent pas. Restent les villes qui possèdent une piscine. Il faudrait qu'elles se manifestent.

Records !

Autre élément que nous considérons comme important : l'appellation de «record» pour toutes les meilleures performances réalisées. En général, il n'y a de record national que lorsque c'est un temps toutes catégories. Tous les autres chronos enregistrés par les autres catégories d'âge sont des «meilleures performances personnelles ou nationales».

Ce point d'ordre devrait être porté à l'ordre du jour par les instances techniques de la fédération pour conserver au record national l'aura qu'il mérite.

Bien entendu, cela ne diminue en rien le mérite de tous ces jeunes. Leur application et leur volonté de progresser sont louables et nombre d'entre eux sont en mesure de battre dans un futur proche de véritables records. En natation, cela va vite. Il suffit d'assurer un bon encadrement, une surveillance médicale sérieuse et une nutrition adaptée aux efforts fournis.Des noms ? Nous risquons d'en oublier car de nombreux jeunes de presque toutes les régions du pays ont enrichi les tablettes de la natation tunisienne.

Nous citerions Yassine Ben Ajmia, Mohamed Amine Sassi, Kamilia Maâlaoui et bien d'autres encore qui reviendront de plus en plus souvent sur la liste des jeunes qui percent.

Tous ces jeunes doivent leur réussite à leurs parents qui les ont encouragés, à leurs clubs ensuite qui leur ont offert l'occasion de s'affirmer et au personnel d'encadrement qui a travaillé au rythme voulu.

La FTN sait maintenant qu'elle a du grain à moudre. Un champion qui s'en va, des dizaines qui débarquent. La natation s'affirme comme un sport national. Il faudrait agir en fonction de cette valeureuse étiquette.