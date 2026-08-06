Tunisie: Basket/Mondial-2027 - Mourali appelle à réunir toutes les conditions pour assurer le succès de l'événement

Dans le cadre des préparatifs de l'organisation de la 4e fenêtre des qualifications africaines pour la Coupe du monde de basket-ball Qatar-2027, prévue à la Salle omnisports de Radès du 27 au 30 août courant, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a présidé, mercredi, une réunion de coordination en présence du président de la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB), Sofiène Jeribi, ainsi que de représentants des différents ministères, structures et institutions concernés.

La réunion a porté sur les différents préparatifs liés à l'accueil de cet événement sportif international, qui réunira six sélections africaines, outre des délégations de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), de FIBA Afrique, des arbitres, des commissaires et des représentants des médias, soit près de 202 participants.

Le président de la FTBB a souligné l'importance de cette manifestation sportive, qu'il a qualifiée d'étape décisive dans le parcours de la sélection tunisienne vers une qualification à la phase finale de la Coupe du monde Qatar-2027.

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Il a indiqué que l'organisation de cette fenêtre en Tunisie offrira à la sélection nationale une précieuse opportunité de disputer ses matches devant son public, dont le soutien constitue un atout essentiel et une motivation supplémentaire pour atteindre les résultats escomptés. Il a ajouté que cette considération figurait parmi les principales motivations ayant conduit la Fédération à présenter sa candidature pour accueillir cette phase des qualifications.

Jeribi a également affirmé que le succès de cette manifestation ne se limite pas à son aspect sportif, mais constitue aussi une nouvelle occasion de mettre en valeur la capacité de la Tunisie à organiser de grandes compétitions sportives continentales et internationales selon les standards les plus élevés, renforçant ainsi son rayonnement et sa place sur les scènes sportive africaine et internationale.

Au terme de la réunion, le ministre de la Jeunesse et des Sports a insisté sur l'importance nationale de cet événement, appelant l'ensemble des structures et administrations concernées à renforcer leur coordination et à parfaire les préparatifs.

Il a, en outre, donné ses instructions pour mobiliser toutes les ressources humaines, logistiques et sécuritaires nécessaires au succès de cette manifestation, afin d'assurer le meilleur accueil des délégations participantes, d'offrir les meilleures conditions aux sélections et au public, et de refléter l'image de la Tunisie en tant que destination sportive de premier plan, capable d'accueillir et d'organiser avec succès les plus grandes compétitions internationales.