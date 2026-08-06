Afrique: Visite du Président de la République et de la Première Dame à Yamoussoukro

En marge de sa visite en République de Côte d'Ivoire, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Zita Oligui Nguema, et d'une importante délégation gabonaise, s'est rendu ce mercredi à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, pour une étape à forte portée historique, mémorielle et spirituelle.

Accueilli par le Ministre Gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro, entouré des autorités administratives, politiques et traditionnelles, le Chef de l'État a d'abord effectué une visite au mausolée du Président Félix Houphouët-Boigny, Père de la Nation ivoirienne et figure emblématique du panafricanisme, dont l'action en faveur de la paix, du dialogue et du développement continue d'inspirer les dirigeants du continent.

Reçu par la chefferie traditionnelle de Yamoussoukro, le Président de la République a rendu un hommage appuyé à la mémoire de ce grand homme d'Etat, saluant son héritage politique ainsi que sa vision d'une Afrique fondée sur la stabilité, la coopération et la fraternité entre les peuples.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cette occasion, le Chef de l'Etat a rappelé l'excellence des relations historiques entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, tout en exprimant sa gratitude à son homologue, Son Excellence Alassane Ouattara, pour son invitation aux célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Il a souligné que le Gabon y prendra une part active avec la participation d'officiers généraux formés en Côte d'Ivoire ainsi que d'une délégation représentant les peuples autochtones gabonais, témoignant de la richesse culturelle et de l'attachement du pays aux valeurs de diversité et d'unité.

Le Président de la République a ensuite procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au caveau de feu le Président Félix Houphouët-Boigny, avant d'observer, aux côtés de la Première Dame, un moment de recueillement.

Le couple présidentiel a également visité les appartements et le bureau de l'ancien Chef de l'Etat ivoirien, lieux chargés d'histoire qui perpétuent la mémoire de celui qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et l'Afrique.

La délégation gabonaise s'est par la suite rendue à la Basilique Notre-Dame-de-la-Paix de Yamoussoukro, monument emblématique érigé entre 1986 et 1989 et reconnu comme l'un des plus grands édifices religieux au monde.

Au cours d'une visite guidée, le Chef de l'Etat a découvert la richesse architecturale, artistique et spirituelle de ce haut lieu de foi, symbole universel de paix, de dialogue et de réconciliation.

Après cette visite, le Président de la République a inscrit dans le livre d'or de la Basilique le message suivant : « En ce lieu de foi, de paix et d'espérance, je formule le voeu que nos peuples demeurent unis dans la fraternité, le dialogue et la solidarité, au service d'une Afrique forte et prospère. »

Par cette étape à Yamoussoukro, le Président de la République réaffirme l'attachement du Gabon au devoir de mémoire envers les grandes figures qui ont façonné l'histoire du continent, ainsi que sa volonté de promouvoir une diplomatie fondée sur le dialogue, la paix, la solidarité africaine et le renforcement des liens historiques entre les nations du continent.