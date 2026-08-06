Bénin: Le Forum social mondial au pays est annulé

interview

Le rendez-vous annuel des altermondialistes n'a pas reçu l'autorisation du gouvernement béninois. Les caravanes en route pour Cotonou ont dû se replier à Lomé.

La 17e édition du Forum social mondial, prévu se tenir du 4 au 8 août au Bénin, n'aura finalement pas lieu. Le Secrétariat technique de l'organisation du FSM 2026 avait déjà annoncé, mardi (04.08), l'annulation de la marche d'ouverture du Forum. Les caravanes en route pour Cotonou n'ont pas obtenu l'autorisation requise et elles ont dû se replier à Lomé. L'événement n'a également pas reçu l'autorisation du gouvernement béninois pour la tenue des différentes activités.

Une annonce qui tombe tard, des milliers de délégués issus de 108 pays étant déjà sur place. Vincent Noirhomme, membre du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes (CADTM), exprime sa déception au micro de la DW.

Comment avez-vous acceuilli l'annonce de l'annulation de la tenue du forum social mondial au Bénin ?

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Avec beaucoup de frustration. C'est un événement qui se prépare depuis de nombreux mois, avec énormément d'énergie. On sait que le Bénin est censé accueillir le Forum social depuis longtemps maintenant, et le fait que quelques jours avant la tenue de l'événement, le gouvernement décide de l'annuler et ce de manière parfois violente, pose beaucoup de questions, notamment sur la question de la convergence des luttes et de l'internationalisme.

Et donc ce sont beaucoup de frustration, de la tristesse et un sentiment d'échec qu'Il faut dépasser. Nous sommes devant le constat et c'est assez difficile. Nous nous retrouvons dans une situation où nous ne savons pas trop quoi faire.

Quelles sont les raisons qui ont été évoquées par le gouvernement?

Les raisons ne sont pas très claires. D'une part, pour l'annulation de la marche d'ouverture, c'est une question de sécurité qui a été avancé. Le gouvernement béninois considère qu'il n'y a pas eu assez d'informations pour préparer la tenue d'une marche et qu'une mobilisation comme ça dans les rues de Cotonou pourrait mettre en danger et la population et les participants.

Et d'autre part, l'événement qui devait se tenir à l'université. Là par contre, c'est une grosse incompréhension puisque l'université avait, semble t-il donné son accord. Plusieurs bénévoles préparaient l'événement. Et là, du jour au lendemain, l'université a été vidée. Les personnes qui préparaient l'événement ont dû quitter les lieux. La police a débarqué et donc c'est une manière assez violente et assez difficile à comprendre.

Est-ce qu'il y a espoir que le Forum social mondial se tienne toujours cette année ?

A priori non. Le Forum est annulé. C'est ce qui ressort de toutes les informations que nous recevons des différentes organisations. Nous sommes déjà au mois d'août. Ça veut dire qu'il reste un peu plus de quatre mois pour l'année 2026. Cela demande aussi énormément d'argent. Et lorsque des personnes dépensent de l'argent pour venir soutenir des événements aussi importants, cela peut vite créer un trou dans les budgets. Tout porte à croire que le forum social en 2026 n'aura pas lieu. Peut-être en 2027, peut-être de nouveau au Bénin. C'est tout à fait possible. Nous ne connaissons pas le futur.

Qu'est ce que vous espériez faire au cours de cette semaine du 04 au 08 août?

Au programme, c'était beaucoup de discussions, d'ateliers, rencontrer des gens de partout dans le monde avec qui nous partageons des valeurs de communauté, une volonté de créer un autre monde et de voir comment faire converger nos luttes respectives depuis l'Afrique, depuis l'Amérique latine, depuis l'Asie, depuis l'Europe. Une idée de se retrouver tous et toutes ensemble et d'envisager des alternatives, des stratégies à mettre en place pour contrer l'Industrie, par exemple, qui pollue les mers, les terres, les océans, qui s'accapare les richesses des pays qui détruit la nature et nos modes de vie.