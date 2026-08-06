Alger — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a souligné, mercredi à Alger, l'attachement du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la relance des unités industrielles confisquées en vertu de décisions de justice définitives dans le cadre de la récupération des avoirs détournés, affirmant que cette démarche concernera prochainement d'autres unités, notamment à Batna et à Tissemsilt.

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la mise en service d'une usine de production de plaquettes de frein et de leurs accessoires à Reghaïa, le Premier ministre s'exprimait dans une déclaration à la presse.

Il était accompagné d'une délégation ministérielle composée du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, du ministre de l'Industrie, Yahia Bachir, du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred, ainsi que de plusieurs responsables et opérateurs économiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Premier ministre a réaffirmé les engagements du président de la République envers le peuple algérien concernant la récupération des fonds détournés et la relance des unités confisquées, soulignant que l'opération se poursuit et sera bientôt appuyée par la remise en activité d'autres unités et usines, conformément au calendrier fixé.

Il a rappelé que le processus de récupération de ces unités a débuté à Adrar, avant de poursuivre avec l'unité de M'sila, puis l'unité de Batna dédiée à la production des carrosseries automobiles "qui sera inaugurée à la date fixée en application des instructions du président de la République".

Soulignant que la mise en service de l'usine de Reghaïa intervient dans le cadre de l'action continue du gouvernement, M. Ghrieb a rappelé, à cet égard, que le président de la République avait récemment ordonné la réalisation de la machine destinée à la fabrication des tôles utilisées pour les silos de stockage des céréales, un projet concrétisé en un délai très court.

A cette occasion, le Premier ministre a salué les efforts de la Société de maintenance de l'est (SME), filiale du Groupe industriel des ciments d'Algérie (GICA) et qui a permis de relancer l'usine et de la mettre en service en moins de deux mois. Il a également salué les efforts consentis par la SME, dans le but de remettre en exploitation les unités industrielles confisquées.

Le Premier ministre a, en outre, mis en exergue l'importance de l'usine, dont la capacité de production annuelle s'élève à 1,5 million de plaquettes de frein, ajoutant qu'elle fabriquera des plaquettes destinées à 25 modèles de véhicules de tourisme de marques internationales, en sus de six marques de véhicules lourds, avec une perspective d'élargissement futur de la production à d'autres marques.

Il a indiqué que la qualité constitue le maître-mot de cette unité industrielle, au regard de la sensibilité de son produit et de son lien direct avec la sécurité des véhicules, ajoutant que l'usine permettra de couvrir entre 40 % et 50% des besoins nationaux en plaquettes de frein.

Par ailleurs, M. Ghrieb a invité l'ensemble des travailleurs ayant auparavant exercé au sein de cette unité à réintégrer leurs postes, affirmant que les portes de l'usine leur demeurent ouvertes et que toutes les instructions ont été données aux responsables afin de réunir les conditions idoines pour la relance de l'activité dans les meilleures conditions.

Le Premier ministre a également lancé un appel aux opérateurs économiques à investir dans l'industrie des pièces de rechange, soulignant que l'Etat, sur instruction du président de la République, accorde toutes les facilités nécessaires pour accompagner les investisseurs dans ce domaine, notamment à travers le Guichet unique de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), qui veille à la simplification des procédures et à la célérité du traitement des dossiers.

Il a ajouté que les projets relatifs à l'industrie des pièces de rechange bénéficieront du "couloir vert", en exécution des instructions données à l'Agence, de manière à permettre leur concrétisation dans les plus brefs délais.

A l'issue de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre a suivi un exposé sur cette unité industrielle, comprenant un film documentaire retraçant les différentes étapes de la relance du projet, ses capacités techniques ainsi que le processus de fabrication de plaquettes de frein et de leurs accessoires.

Le Premier ministre a ensuite inspecté les différents ateliers et lignes de production, où il s'est enquis des équipements utilisés ainsi que des différentes étapes du processus de production, insistant sur la nécessité de respecter les plus hautes normes en matière de qualité et d'efficacité dans la production.

Relevant de la SME, filiale du Groupe GICA, cette unité industrielle s'inscrit parmi les projets prometteurs dans le domaine des industries mécaniques, au regard de sa spécialisation dans la fabrication de

plaquettes de frein et de leurs accessoires destinés aux voitures et aux camions, conformément aux normes techniques en vigueur.

Cette infrastructure industrielle est appelée à contribuer à la satisfaction d'une partie des besoins du marché local, à réduire la facture d'importation de ces composants, au renforcement du taux d'intégration

local ainsi qu'au développement du secteur du service après-vente et à ouvrir des perspectives prometteuses pour la commercialisation des produits nationaux sur les marchés extérieurs, selon les explications fournies lors de la cérémonie d'inauguration.