Soudan: Le pays échange avec le président de l'UA sur l'évolution de la situation et la visite du Conseil de paix à Khartoum

Khartoum, 4 Août 2026 (SUNA) - L'Ambassadeur du Soudan en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, ambassadeur Al-Zain Ibrahim Hussein, a rencontré aujourd'hui le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssuf, et lui a transmis un message verbal du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem.

L'ambassadeur a passé en revue les développements de la situation au Soudan, y compris les progrès sur le terrain des forces armées, la situation humanitaire, ainsi que les besoins à la phase de relèvement et au retour des réfugiés et des personnes déplacées.

La réunion a également abordé les répercussions de la situation dans la région, mettant en garde contre le rôle négatif par la milice de soutien rapide sur la stabilité de la région.

Les deux côtés ont également examiné les dispositions relatives à la visite du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à Khartoum, prévue à la mi-août en cours sous la présidence de l'Algérie.

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L'ambassadeur a affirmé la disposition du Soudan à accueillir la délégation africaine, à faciliter ses missions et ses rencontres avec les dirigeants de l'État, les forces politiques et la société civile.