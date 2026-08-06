Congo-Brazzaville: Handball - Le tournoi de gala se poursuit

L'interdiction d'utiliser certaines infrastructures sportives du pays a poussé certains dirigeants de handball à se réinventer pour continuer à entretenir la flamme.

Les matches du tournoi de gala de handball vont de délocalisation en délocalisation. Les rencontres de la 15e journée à Brazzaville se sont jouées le week-end au Square de Gaulle.

Chez les messieurs ASB a battu Petrosport, 26-24. Lion sport s'est incliné devant Patronage, 29-31, et Avenir du rail a eu raison de JSO, 34-29. Chez les dames, Lion sport a battu CFPN, 25-22. Asel a été battue par Association, 18-25, et chez les U16 Asoc a étrillé CFPN, 15-04.

A Pointe-Noire, la 12 journée s'est jouée sur le sable. Même si dans ces conditions il est difficile de définir le fond de jeu, les équipes ont réaffirmé leur volonté de jouer partout où la Dynamique va les emmener. Preuve que la Dynamique plie mais ne rompt pas.

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Sur le terrain, l'As Cheminots poursuit sa série des matches sans défaite en dominant Pèlerin, 31-22. Banko sport a battu Tié Tie sport, 29-17.

Chez messieurs, Munisport l'emporte devant Pèlerin, 27-20. Interclub s'est incliné devant l'AS Cheminots, 21-27, et NHA sport a conforté sa première place en battant Patronage, 27-14.

A Makoua, par ailleurs, JSM a pris le meilleur en version masculine devant Patronage, 45-24. Saint-Pierre a eu raison de Promo sport, 23-20. Chez les dames, Promo sport a dominé Saint-Pierre, 23-09.