Maroc: Sur ordre du roi, le Premier ministre interrompt ses vacances débutées en pleine crise migratoire à Ceuta

La polémique se poursuit au Maroc sur le départ en vacances du Premier ministre Aziz Akhannouch en pleine crise migratoire, quand plus de 70 000 personnes ont franchi, pour la plupart à la nage, la frontière de l'enclave espagnole de Ceuta. Cette absence du Premier ministre a beaucoup fait réagir, si bien que le roi Mohammed VI a ordonné son retour au royaume.

Le voyage aura duré moins de 48 heures. Sur ordre du roi, Aziz Akhannouch a donc écourté ses congés pour faire son retour du côté de Casablanca dans la nuit du 2 au 3 août dernier.

Sur le départ juste après avoir participé à la cérémonie d'allégeance organisée à Tétouan lors de la Fête du Trône, le Premier ministre marocain s'est rendu en avion privé à Majorque, une île au sud-est de l'Espagne, avec de la famille et des amis, comme l'ont révélé nos confrères d'El Confidencial. Cette absence n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux alors que Ceuta a connu sa plus grave crise migratoire.

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Les critiques fusent, mais depuis son retour aux affaires, le Premier ministre a seulement salué la baisse du taux de chômage au deuxième trimestre 2026 sur ses réseaux sociaux. Aziz Akhannouch n'a fait aucune déclaration sur la situation à Ceuta alors que l'absence de communication marocaine durant les premiers jours de la crise a été critiquée. Si certains attendaient une prise de parole du Premier ministre, c'est bien le ministère de l'Intérieur marocain qui s'est exprimé publiquement... mais après cinq jours de crise.