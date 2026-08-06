Ethiopie: « L'Égypte se sert de la question du GERD pour détourner l'attention des défis nationaux » - Le président de l'EIPD

Addis Ababa — Les autorités égyptiennes ont intensifié leur campagne médiatique contre le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) afin de détourner l'attention des pressions économiques et politiques internes, a déclaré à l'ENA Yassin Ahmed, président de l'Institut éthiopien pour la diplomatie publique (EIPD).

Ce regain d'intérêt pour le barrage vise à détourner l'attention du public des difficultés économiques et des problèmes liés aux moyens de subsistance auxquels est confronté le peuple égyptien, a-t-il souligné.

Yassin a déclaré que la question du GERD était devenue de plus en plus un outil politique et médiatique destiné à la consommation intérieure en Égypte, plutôt qu'une question centrée sur la gestion des ressources en eau.

Il a souligné que le désaccord de l'Éthiopie ne concernait pas le peuple égyptien, mais les politiques menées par les gouvernements égyptiens successifs, qui, selon lui, ne reposaient pas sur le partenariat, la coopération et l'intégration régionale.

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« Le GERD est désormais utilisé sur la scène nationale égyptienne pour détourner l'attention du peuple égyptien des défis internes et régionaux du pays », a déclaré M. Yassin, ajoutant que les autorités égyptiennes remettent cette question sur le tapis chaque fois que les pressions économiques, politiques et sécuritaires s'intensifient.

Il a déclaré que le gouvernement égyptien avait tenté d'associer le GERD à des problèmes sans rapport avec le projet, notamment les inondations et la baisse des niveaux d'eau, tout en soulignant que certains experts soudanais avaient attribué ces problèmes aux pratiques de gestion des barrages au Soudan.

Selon M. Yassin, le GERD est devenu « un bouc émissaire » utilisé par les autorités égyptiennes pour se décharger de la responsabilité des défis nationaux et régionaux, dans le cadre d'une campagne politique et médiatique menée contre le projet.

Il a également affirmé que l'Égypte avait tiré profit de la situation créée par le conflit en cours au Soudan, qui a limité la capacité de Khartoum à utiliser pleinement la part des eaux du Nil qui lui est allouée, laissant ainsi une part importante stockée derrière le haut barrage d'Assouan en Égypte.

Yassin a fait référence à des déclarations antérieures du ministre égyptien des Ressources en eau et de l'Irrigation, Hani Sewilam, concernant les réserves stratégiques du haut barrage d'Assouan, affirmant que ces déclarations indiquaient, selon lui, que l'Égypte ne faisait pas face à une menace immédiate pour sa sécurité hydrique de la part du GERD.

« Le GERD est devenu un argument politique et médiatique utilisé pour faire pression sur l'Éthiopie. Chaque fois que l'Éthiopie parvient à convaincre la communauté internationale de ses droits légitimes, l'Égypte recourt à la question du GERD pour ternir l'image de l'Éthiopie et diaboliser le barrage », a-t-il déclaré.

Il a en outre affirmé que le regain d'intérêt pour le GERD coïncidait avec les efforts diplomatiques déployés par l'Éthiopie pour faire valoir ses positions sur les questions régionales, notamment ce qu'il a qualifié de droit légal et historique de l'Éthiopie à un accès à la mer.

M. Yassin a déclaré que Le Caire cherchait à raviver le différend autour du GERD afin d'affaiblir la position de l'Éthiopie et d'exercer une pression sur des questions régionales plus larges.

Il a souligné que le GERD est un projet de développement stratégique destiné à soutenir l'intégration régionale, à fournir de l'électricité aux pays voisins et à promouvoir les intérêts communs des pays du bassin du Nil, rejetant ainsi les allégations selon lesquelles le barrage menacerait les nations en aval.

Le président de l'EIPD a également fait valoir que le refus persistant de l'Égypte de reprendre les négociations sert des objectifs politiques et médiatiques en maintenant le différend en suspens et en détournant l'attention des défis économiques et sociaux nationaux.

Il a souligné que les questions relatives au bassin du Nil devaient être abordées par le dialogue, la coopération et le respect mutuel plutôt que par des pressions politiques et des campagnes médiatiques.

« L'Éthiopie reste déterminée à oeuvrer en faveur d'un développement commun et d'avantages mutuels pour la région », a souligné Yassin.