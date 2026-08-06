Addis Ababa — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, s'est entretenu ce matin à Addis-Abeba avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, dans le cadre de discussions de haut niveau axées sur la paix et la sécurité régionales ainsi que sur les préparatifs de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de 2027 (COP32).

Cette réunion, qui s'est tenue au ministère éthiopien des Affaires étrangères, a porté sur l'évolution de la situation en matière de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique, ainsi que sur l'importance d'une coopération renforcée entre l'Union africaine et l'Éthiopie concernant les priorités clés au niveau continental et mondial.

Les discussions ont notamment porté sur les préparatifs de l'Éthiopie en vue d'accueillir la COP32 en 2027, une conférence qui devrait rassembler des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques, des experts du climat et des partenaires internationaux venus des quatre coins du monde.

Le ministre Gedion et le président Youssouf ont souligné la nécessité d'une coordination étroite entre la Commission de l'UA et l'Éthiopie, en tant que pays hôte, afin de garantir le succès de l'organisation de ce sommet historique sur le climat.

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La réunion a mis en évidence le partenariat croissant entre l'Éthiopie et l'Union africaine pour faire progresser la paix et la sécurité, tout en renforçant le programme collectif de l'Afrique en matière de climat, a-t-on appris.

Cela a également réaffirmé la position d'Addis-Abeba en tant que pôle majeur de la diplomatie continentale et de l'engagement international, d'autant plus que l'Éthiopie intensifie ses préparatifs en vue d'accueillir la COP32 en 2027.