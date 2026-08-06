Afrique: Le Bénin s'inspire des expériences de l'Éthiopie pour accélérer sa transformation numérique

Addis Ababa — Mahuna Akplogan, le ministre béninois de la Transformation numérique et de l'Innovation, a exprimé son appréciation pour l'expérience de l'Éthiopie en matière de transformation digitale et de modernisation des services publics, à l'issue d'une visite effectuée au Modern Service for Organized Benefits (MESOB) à Addis-Abeba.

La délégation béninoise a pu explorer les infrastructures et les mécanismes opérationnels du MESOB, une plateforme éthiopienne de guichet unique créée pour simplifier l'accès des citoyens et des entreprises aux services publics en rassemblant les prestations de plusieurs institutions fédérales dans un environnement numérique et physique intégré.

S'exprimant à l'ENA après la visite, le ministre Mahuna Akplogan a déclaré que l'expérience éthiopienne constitue une référence importante pour le continent africain en matière de transformation numérique.

« Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui parce qu'on a pu visiter tout ce que vous avez bâti. Nous avons découvert comment efficace a été la mise en oeuvre de tous les dispositifs à MESOB, et c'est surtout un cas d'école que nous avons décidé d'étudier », a indiqué le ministre.

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Il a précisé que l'objectif du Bénin est d'approfondir sa compréhension des approches adoptées par l'Éthiopie afin d'identifier les meilleures pratiques africaines dans le secteur numérique.

« Pour le Bénin, c'est de comprendre quelles sont les meilleures pratiques sur le continent. L'Éthiopie a démontré ces derniers temps que le pays a pu être très efficace dans une transformation digitale et dans l'innovation dans les services proposés aux citoyens », a-t-il souligné.

Le ministre béninois a également exprimé son intérêt pour les stratégies numériques mises en place par l'Éthiopie, notamment les orientations nationales qui ont favorisé l'accélération de la digitalisation des services publics.

« Au-delà de la vision 2030, la vision 2025 était déjà un bon début. Ce qui est intéressant dans cette première vision, c'était de voir comment la mise en oeuvre a été efficace. Cela a justement ouvert la porte à cette vision 2030 qui place la barre encore plus haut », a-t-il déclaré.

Selon lui, les initiatives numériques éthiopiennes soulignent l'importance d'une approche centrée sur les citoyens, avec des services plus accessibles, intelligents et efficaces.

En ce qui concerne l'avenir des relations entre le Bénin et l'Éthiopie, Mahuna Akplogan a estimé que les deux pays disposent de nombreuses opportunités de collaboration dans divers secteurs.

« La relation est plutôt scellée, et on est plutôt à apprendre l'un de l'autre et continuer dans cette dynamique. Je pense qu'il y a une bonne convergence qui s'installe, et on a des pays tout aussi différents que similaires quelque part, et c'est très intéressant », a-t-il affirmé.

La visite du ministre béninois devrait renforcer les liens entre les deux nations et encourager une coopération accrue en Afrique dans les domaines de l'innovation numérique, du renforcement des capacités institutionnelles et de la transformation économique inclusive.