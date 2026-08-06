Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La vente des billets débute jeudi

5 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La vente officielle des billets pour les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 débute, jeudi, a-t-on appris du Comité d'organisation de cette compétition olympique.

"Les billets pour Dakar 2026 seront en vente demain (jeudi)", lit-on sur la page Facebook, du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ).

Les réservations et achats s'effectuent directement en ligne sur une plateforme dédiée.

Les spectateurs sont invités à effectuer leurs achats en ligne afin de garantir leur accès aux différentes épreuves sportives prévues lors de cet événement historique.Les JOJ de Dakar 2026 se tiendront du 31 octobre au 13 novembre 2026 et marqueront le tout premier événement olympique de l'histoire organisé sur le continent. Ils réuniront environ 2700 athlètes autour d'une vingtaine de disciplines sportives.

Lire l'article original sur APS.

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