Afrique de l'Ouest: Quand la parole politique fragilise l'institution présidentielle

La condamnation le 5 août 2026 de Lamignou Darou à trois mois de prison ferme, d'Oustaz Thiep et Ndiaye Touba à deux mois de prison ferme, est la résultante du climat de défiance qui s'est installé entre le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko et le Chef de l'Exécutif, Bassirou Diomaye Djakhar Faye. Les trois hommes devront également s'acquitter d'une amende de 500 000 Fcfa. Pour rappel, le parquet avait requis un an de prison, dont six mois ferme, contre Lamignou Darou, et trois mois de prison ferme contre les deux autres.

Cette affaire ne peut cependant être lue comme un simple dérapage isolé de chroniqueurs militants. Les propos poursuivis s'inscrivent dans un climat politique déjà lourdement chargé par les déclarations répétées d'Ousmane Sonko lui-même, qui a publiquement accusé le président Bassirou Diomaye Djakhar Faye de trahison et entretenu l'idée d'une rupture avec le « projet » porté par Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité).

En martelant ces accusations et en présentant le Chef de l'État comme un obstacle à contraindre, le leader de Pastef a contribué à installer un registre de défiance, voire de mise en accusation morale, autour de la fonction présidentielle. Les attaques des trois chroniqueurs apparaissent ainsi comme la prolongation radicalisée de ce discours politique initial : elles en reprennent les termes, en amplifient la charge émotionnelle et déplacent la critique politique vers une expression violente visant directement l'autorité incarnée par le Président de la République.

Allons-nous vers un Diomaye Faye bashing ?

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Plusieurs séquences récentes illustrent cette montée en tension. Le 13 juillet 2026, lors d'un meeting à Mbacké, Ousmane Sonko a notamment affirmé que « ces derniers jours, le président de la République appelle certains directeurs généraux restés fidèles à Pastef pour les menacer », avant de défier Bassirou Diomaye Faye de limoger les responsables publics membres de Pastef.

Dans le même registre, il aurait lancé : « S'il en est réellement capable, qu'il limoge dès mercredi prochain tous les directeurs généraux et présidents de conseil d'administration membres de Pastef. » La veille, le 12 juillet 2026 à Touba, lors de l'inauguration du siège local de Pastef, il a également menacé de faire tomber le gouvernement « autant de fois que nécessaire » et déclaré : « Que Dieu nous préserve d'un président frileux.

C'est une catastrophe. » Ces formules, par leur tonalité accusatoire et leur charge de défi, ont nourri une perception de confrontation ouverte avec le Chef de l'État et ont pu servir de matrice discursive aux sorties plus violentes de ses soutiens médiatiques.