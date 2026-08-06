Sénégal: Kolda - Des populations de 44 villages réclament l'électrification de leurs localités

Kolda — Des habitants de plusieurs villages se situant sur l'axe Saré Moussa Ndourou -Saré Mori dans le département de Kolda (sud), ont dénoncé, mercredi, l'absence d'électricité et de réseau téléphonique dans leurs localités, a constaté l'APS.

S'exprimant au nom des populations locales au terme d'une marche pacifique Daouda Sabaly a déploré le manque d'électricité pour ces localités situées à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de région.

"Nous sommes à 20 kilomètres de Kolda. Nous n'avons ni électricité ni réseau téléphonique, alors que tous les villages environnants en bénéficient depuis longtemps", a regretté M. Sabaly.

Au cours d'un rassemblement des populations venues de 44 villages, il a insisté sur cette situation "qui plombe le développement de la localité".

Il a dénoncé une situation qui "affecte le quotidien des populations, rendant difficiles les conditions d'études dés écoliers et plombant les activités économiques locales".

Daouda Sabaly a rappelé que ces populations qui s'acquittent régulièrement de leurs impôts et taxes "sont en droit de réclamer l'accès à l'électricité qui est une nécessité".