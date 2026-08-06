Sénégal: Ouverture officielle du Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, lundi

Tivaouane — Le Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane va démarrer officiellement ses activités médicales, lundi 10 août à 8 heures, a appris l'APS de son directeur le docteur Mahib Badiane.

Dans un communiqué rendu public mercredi par M. Badiane, il est précisé que la date du lundi 10 août 2026 "marquera le démarrage effectif des activités médicales de la nouvelle structure hospitalière, appelée à renforcer l'offre de soins dans le département de Tivaouane et au-delà".

La structure a ainsi arrêté un calendrier d'activités comprenant "une journée d'investissement humain prévue le vendredi, suivie d'une autre journée portes ouvertes, samedi, destinée à permettre au public et aux partenaires de découvrir les installations".