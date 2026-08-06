Sénégal: Ouverture officielle du Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, lundi

6 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Le Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane va démarrer officiellement ses activités médicales, lundi 10 août à 8 heures, a appris l'APS de son directeur le docteur Mahib Badiane.

Dans un communiqué rendu public mercredi par M. Badiane, il est précisé que la date du lundi 10 août 2026 "marquera le démarrage effectif des activités médicales de la nouvelle structure hospitalière, appelée à renforcer l'offre de soins dans le département de Tivaouane et au-delà".

La structure a ainsi arrêté un calendrier d'activités comprenant "une journée d'investissement humain prévue le vendredi, suivie d'une autre journée portes ouvertes, samedi, destinée à permettre au public et aux partenaires de découvrir les installations".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.