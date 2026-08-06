Sénégal: 3FPT - Soulèye Kane prend les rênes, promet d'anticiper les besoins du marché

Soulèye Kane est désormais aux commandes du Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT).

L'inspecteur principal a été officiellement installé, ce mercredi 5 août, dans ses fonctions de Directeur général du 3FPT, à l'issue d'une cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, le Dr Amadou Babo Ba, qui aura passé deux ans et deux mois à la tête de l'institution, marqués par la mise en place de huit projets.

Nommé en Conseil des ministres le 16 juillet dernier, le nouveau DG n'est pas un inconnu de la maison. Il occupait auparavant le poste de Directeur de l'Apprentissage au ministère de la Formation professionnelle, avant de gravir l'échelon suprême de cette institution chargée de financer la formation professionnelle et technique du pays.

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Son parcours académique éclaire cette nomination. Major de sa promotion à l'École Normale Supérieure d'Enseignement Technique et Professionnel de Dakar, Soulèye Kane y décroche un Certificat d'Aptitude à l'Inspectorat de Spécialité avant de compléter sa formation par un Master en Sciences politiques à l'IEP de Toulouse et un diplôme en Management des politiques publiques au Korea Development Institute. Une double culture technique et managériale qui a nourri plus de 26 ans de carrière dans le pilotage des politiques de formation, jusqu'au poste stratégique de Directeur de l'Apprentissage.

Devant l'assistance, M. Kane a dessiné les contours de son mandat : renforcement des partenariats avec le secteur privé, développement de l'apprentissage traditionnel, adéquation entre offres de formation et besoins réels du marché de l'emploi. « Le financement de la formation ne doit plus seulement suivre la demande ; il doit anticiper les besoins réels du marché », a-t-il martelé, plaçant les jeunes, les femmes et la compétitivité des entreprises au coeur de sa feuille de route.

Le nouveau Directeur général a également pris l'engagement d'une gestion fondée sur la transparence, la rigueur et l'équité territoriale, promettant un accès équitable à la formation et à l'insertion professionnelle sur l'ensemble du territoire national.

La cérémonie, tenue dans les locaux du 3FPT, a réuni les autorités du ministère de tutelle, les membres du Conseil d'administration, le personnel de l'institution ainsi que plusieurs acteurs de la formation professionnelle et technique.