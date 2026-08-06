Sénégal: Magal 2026 - L'accident de Warack endeuille une famille entière de Mpal

Warack n'en finit pas de pleurer ses morts. Oumar Yade, le chauffeur du minibus « Cheikhou Chérifou », a rendu l'âme des suites de ses blessures, portant à sept le nombre de victimes de cette collision survenue sur la route du Magal.

L'homme conduisait sa propre famille vers Touba. Son épouse et son fils comptaient parmi les passagers du véhicule parti de Mpal, comme lui, pour rallier la cité religieuse en ce jour de ferveur. Le choc avec un bus samedi vers 6 heures du matin, revenant de Touba à bord duquel ne se trouvaient qu'un chauffeur et son apprenti a été fatal à sept personnes, dont cinq originaires de Mpal.

Dans son quartier, on décrit un homme dynamique, respectueux, dévoué aux siens. Un travailleur discret, apprécié de son entourage, parti en tentant d'offrir à sa famille un pèlerinage qui s'est achevé dans le sang.

La nouvelle de sa mort, survenue après celle de son épouse et de son fils, ravive une douleur que Warack croyait déjà à son comble. Les hommages se multiplient, les prières aussi, pour le repos de l'âme du défunt et de tous ceux que la route a emportés ce jour-là.