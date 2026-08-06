Afrique: 140 millions d'euros - Le Real Madrid casse sa tirelire pour Yan Diomandé

Le feuilleton estival du Real Madrid tient son épilogue. Selon les informations de The Athletic, confirmées par L'Équipe, le club merengue tient un accord avec le RB Leipzig pour Yan Diomandé. La facture s'annonce vertigineuse : environ 140 millions d'euros, dont 125 millions fixes et 15 millions de bonus.

L'opération tombe à point nommé pour une Maison-Blanche empêtrée dans un autre dossier brûlant, celui de la prolongation de Vinicius Junior. Pendant que le Brésilien fait patienter sa direction, c'est un autre profil offensif, plus jeune et déjà courtisé par toute l'Europe, qui s'apprête à débarquer dans la capitale espagnole.

L'ailier ivoirien, à peine 19 ans, avait pourtant l'embarras du choix. Le PSG et Liverpool s'étaient positionnés sur son dossier, sans parvenir à devancer l'écurie madrilène. Diomandé, lui, a tranché : c'est au Real qu'il veut écrire la suite de sa jeune carrière.

Il ne reste plus qu'une formalité pour sceller définitivement le transfert : la validation de l'opération par le club allemand. Une fois ce feu vert obtenu, l'international ivoirien s'envolera pour Madrid, direction la clinique, pour y passer sa visite médicale.

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Un transfert qui pourrait entrer dans l'histoire

Si l'ensemble des bonus venait à être activé, Yan Diomandé s'imposerait comme la recrue la plus onéreuse de toute l'histoire du Real Madrid, devançant même Jude Bellingham. Mieux encore : l'ailier ivoirien inscrirait son nom au sommet du football africain, en devenant le joueur le plus cher jamais transféré sur le continent.

Un tel montant confirme la confiance placée par la direction madrilène dans le potentiel du jeune international, perçu comme l'un des futurs visages du club pour les années à venir.

Avant Diomandé, ce record appartenait au Camerounais Bryan Mbeumo, transféré de Brentford à Manchester United à l'été 2025 pour environ 82 millions d'euros. Il avait lui-même détrôné l'Ivoirien Nicolas Pépé, qui détenait la référence depuis 2019 grâce à son transfert de Lille à Arsenal (80 M€).