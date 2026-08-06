Burkina Faso: Centre d'accueil des migrants de Bassinko - Les procédures opérationnelles standardisées de mise en service en cours de validation

5 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministère des Affaires étrangères à travers la Direction générale des Burkinabè de l'extérieur tient depuis ce mercredi 5 août 2026 à Koudougou, un séminaire pour examiner et valider les procédures opérationnelles standardisées du centre de Bassinko pour l'accueil et le transit des migrants organisé en partenariat avec les ONG Croix-Rouge et We World ainsi que l'Union européenne.

Les procédures opérationnelles standardisées dont il est question sont en réalité un manuel de mise en service du centre de Bassinko pour l'accueil et le transit des Migrants au Burkina Faso qui accueille chaque année des milliers de migrants burkinabè et étrangers. Elles définissent en clair les mécanismes de coordination, de gestion et de suivi des migrants burkinabè de retour au pays ou ceux en transit sur le territoire burkinabè, tout en définissant les responsabilités des acteurs impliqués.

Le séminaire de Koudougou a pour vocation d'étudier le projet en vue de mieux structurer la mise en service de centre d'accueil de Bassinko, à partir des procédures d'accueil, en passant par l'assistance, l'orientation et la sécurité. Il est question ici, de recueillir les contributions des participants issus des départements ministériels et des ONG impliquées dans la question migratoire, dans l'optique de disposer à terme, d'un document pratique et adapté aux réalités du terrain. En président l'ouverture des travaux, le camarade secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a indiqué que le document qui sera validé au terme des trois jours d'échanges devra permettre d'organiser la prise en charge des milliers de migrants burkinabè ou en transit au Burkina.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Il s'agira de construire un instrument réellement utilisable, compris par tous, applicable sur le terrain et capable de résister à l'épreuve des situations concrètes », a indiqué l'ambassadeur Hermann Yirigouin Toé. Le camarade secrétaire général a invité les participants à mettre l'accent sur la réalité du terrain, de tenir compte des capacités et des ressources de l'Etat burkinabè, et surtout d'avoir à l'esprit l'exigence de clarté en définissant clairement le rôle de chacun, sans oublier l'exigence d'efficacité qui traduit chaque acte en résultats vérifiables au bénéfice des migrants.

Réceptionné en 2023, le centre de Bassinko pour l'accueil et le transit des migrants est un complexe immobilier d'une capacité d'hébergement de quatre-vingt lits, doté de bureau, d'une cuisine, d'un plateau sportif, d'aires de jeux pour les enfants. Il est le fruit de la coopération entre le gouvernement burkinabè, l'Organisation pour les migrations (OIM) et l'Union européenne.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.