Burkina Faso: Montée des couleurs nationales dans le Guiriko - Le don de sang placé au coeur du patriotisme et de la solidarité

La traditionnelle cérémonie régionale de montée mensuelle des couleurs nationales s'est tenue, le mardi 4 août 2026, au Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) du Guiriko, à Bobo-Dioulasso. Au-delà de l'hommage rendu aux symboles de la Nation, l'activité a permis de faire le bilan des principales actions conduites dans la région et de mettre en lumière les défis liés à la transfusion sanguine.

Autour du drapeau national, les corps constitués de la région du Guiriko ont renouvelé leur attachement aux valeurs de souveraineté, de discipline et d'engagement citoyen, le mardi 4 août 2026. Présidée par le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, cette cérémonie s'est tenue au Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) du Guiriko, à Bobo-Dioulasso.

Selon le gouverneur Mariama Konaté, cette rencontre mensuelle constitue un cadre pour faire le point sur les activités majeures de la région, présenter les priorités gouvernementales et réaffirmer l'engagement des acteurs régionaux dans la dynamique de refondation nationale. Passant en revue les faits marquants du mois de juillet, elle a cité la réception officielle, le 11 juillet dernier, à Fada N'Gourma, du flambeau de l'organisation de l'édition 2027 de la Journée mondiale du donneur de sang.

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Pour elle, le choix porté sur le Guiriko pour accueillir cette célébration nationale constitue une marque de confiance du gouvernement, mais également une responsabilité collective pour réussir cet événement. Le gouverneur a également évoqué le lancement de l'immersion patriotique obligatoire des nouveaux bacheliers, le 28 juillet 2026, pour renforcer les valeurs civiques et patriotiques de la jeunesse burkinabè. Abordant les perspectives du mois d'août, Mariama Konaté s'est réjouie de la mise en eau du périmètre irrigué de Niéguèma par le Premier ministre.

« D'un coût de plus de neuf milliards francs CFA entièrement financé par l'Etat, cet aménagement vient renforcer le potentiel agricole de la région et soutenir l'offensive agropastorale et halieutique engagée par le gouvernement », a-t-elle souligné. Mariama Konaté a invité les participants à donner leur sang pour sauver des vies.

« Donner son sang, c'est offrir une chance de vivre à son prochain », a-t-elle déclaré, invitant les populations, les administrations, les entreprises, les associations et les communautés religieuses à s'engager davantage dans cette démarche de solidarité. Elle a également félicité le CRTS du Guiriko pour l'organisation de la Semaine régionale de promotion du don de sang et de la célébration régionale de la Journée mondiale du donneur de sang.

Du matériel pour augmenter la durée de conservation des produits sanguins

Le Directeur régional du Centre régional de transfusion sanguine du Guiriko, Dr Alain Konseybo, a, pour sa part, exprimé sa reconnaissance aux autorités régionales pour le choix porté sur son institution pour accueillir cette cérémonie patriotique. Il a rappelé que le centre, ouvert le 5 octobre 2005, assure l'approvisionnement en produits sanguins des régions du Guiriko et de Tannounyan. « Le CRTS a mobilisé 25 161 donneurs bénévoles ayant effectué 30 027 dons de sang, soit une moyenne de 1,19 don par donneur, supérieure à la moyenne nationale », a-t-il révélé.

Ces résultats traduisent, selon lui, la fidélité des donneurs, le professionnalisme des équipes et la confiance accordée par les populations au centre. La cérémonie a également été marquée par la remise officielle d'équipements de conservation du sang au CRTS. Ce matériel a été remis par la société Service Forage Aurora et Houndé Gold Operation (OGH).

Selon le représentant de la Directrice générale de l'entreprise Service Forage Aurora, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, ce matériel, d'une valeur de plus de 25 millions francs CFA, va permettre de conserver les produits sanguins sur une longue durée et d'améliorer leur disponibilité pendant les périodes de forte demande, notamment lors des pics de paludisme et dans le contexte sécuritaire. Pour lui, ce don s'inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l'entreprise. Spécialisée dans le forage minier, Service Forage Aurora entend contribuer également au développement social en accompagnant les initiatives en faveur de la santé publique.

« Nous ne devons pas seulement creuser pour faire remonter des richesses, nous devons aussi partager ces richesses afin d'améliorer les conditions de vie des populations », a-t-il déclaré. Le directeur régional du CRTS a traduit sa reconnaissance aux donateurs pour leur geste qui permettra de sauver de nombreuses vies.