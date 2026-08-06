Nigeria: Le gouvernement annonce une augmentation de la solde de tous les militaires

À compter du mois de septembre, le salaire des soldats nigérians sera revalorisé de 30% à 80% selon les grades. La mesure, qui intervient à quelques mois de la présidentielle de janvier, vise à soutenir l'armée nigériane qui fait face à une grave crise sécuritaire.

C'est un geste pour encourager les forces armées. Au Nigeria, le gouvernement vient d'annoncer une augmentation salariale des militaires qui interviendra au mois de septembre et qui portera leur masse salariale annuelle à 924 milliards de nairas - près de 600 millions d'euros - contre un peu plus de 400 millions actuellement.

Quelque 250 000 soldats sont concernés par cette revalorisation qui ne sera pas la même selon leur grade : alors que les généraux bénéficieront d'une hausse de salaire de 30%, cette dernière sera de 50% pour les militaires occupant un rang dans la hiérarchie allant de celui de colonel jusqu'à ceux de sous-officiers supérieurs. Quant aux moins gradés, ils verront leur salaire d'environ 100 000 nairas - moins de 80 euros - presque doubler.

« Il s'agit d'un coup de pouce majeur au moral des troupes », a réagi le ministre de la Défense, le général Christopher Musa, à la suite de cette annonce.

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Présentée par la présidence nigériane comme un signe de « profonde reconnaissance » envers les forces armées, la mesure intervient à quelques mois de l'élection présidentielle de janvier prochain à laquelle le président Bola Ahmed Tinubu est candidat à sa propre succession.

Les soldats nigérians comptent parmi les moins bien rémunérés d'Afrique

Elle vise par ailleurs à soutenir l'armée nigériane qui fait face à une grave crise sécuritaire, notamment dans le nord du pays, où des gangs et des groupes jihadistes multiplient les enlèvements comme dimanche 2 août encore dans l'État de Zamfara où 52 personnes, dont des enfants, ont été kidnappées.

La mesure a enfin pour objectif de relever les salaires des soldats nigérians qui comptent parmi les moins bien rémunérés d'Afrique. Après qu'une loi de 2025 révisant la solde des militaires avait montré qu'elle faisait partie des plus basses du continent, le Sénat avait exigé que les fonds nécessaires pour changer la donne soient inclus dans le budget de 2026.

Rien ne s'étant passé depuis, des soldats retraités ont, de leur côté, haussé le ton contre l'état-major le mois dernier et appelé le président à se conformer aux recommandations de la loi qui appelle aussi l'État à mieux équiper les forces armées dont une étude de l'International Institute for Strategic Studies publiée en mai 2026 montre que la modernisation et le renouvellement des équipements sont freinés par les dépenses de personnel qui absorbent les trois quarts du budget de la défense.