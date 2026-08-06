Ouganda: Porté disparu depuis un an, l'opposant Sam Mugumya réapparaît mal en point dans une vidéo sur Internet

6 Août 2026
Radio France Internationale

Formellement identifié sur les images notamment par sa mère, Sam Mugumya, un proche de la grande figure de l'opposition ougandaise Kizza Besigye, n'avait plus donné signe de vie depuis un an. L'événement, qui intervient dans un contexte de pression croissante contre tous les opposants au président Yoweri Museveni, ravive les accusations de disparitions forcées qui visent le pouvoir.

Porté disparu depuis l'été 2025, l'opposant ougandais Sam Mugumya est réapparu dans une vidéo publiée sur Internet à la fin du mois juillet. Republiée par l'opposant en exil Bobby Wine, celle-ci a déjà été vue plus d'un demi million de fois.

Sur les images, Sam Mugumya apparaît méconnaissable, très amaigri et s'appuyant sur un déambulateur. Proche de la grande figure de l'opposition ougandaise Kizza Besigye qui a, lui, été enlevé en novembre 2024 à Nairobi, au Kenya, et qui est depuis détenu à Kampala, n'avait pas donné signe de vie depuis un an.

Selon sa famille et plusieurs défenseurs des droits humains, Sam Mugumya aurait été enlevé par des hommes liés aux forces de sécurité. L'AFP n'a toutefois pas pu vérifier ni où, ni quand ces images avaient été tournées, mais sa mère et l'avocate ougandaise Agather Atuhaire l'ont formellement identifié dessus.

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De son côté, l'armée ougandaise renvoie vers un démenti publié en septembre 2025 par le ministère de la Défense qui affirmait que l'opposant n'avait « à aucun moment été détenu par l'armée ». Le Barreau ougandais réclame quant à lui sa présentation devant un tribunal.

L'affaire intervient dans un contexte de pression croissante contre l'opposition ougandaise depuis la réélection du président Yoweri Museveni en janvier 2026.

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