Afrique: BRVM - La SMB Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions ce mercredi 5 août 2026

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 5 août 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Société Multinationale de Bitumes (SMB) Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de son cours de 7,10%.

Le cours de cette valeur est en effet passé de 15 700 FCFA la veille à 16 500 FCFA ce 5 août 2026, soit une augmentation de 800 FCFA. Le Conseil d'administration de la SMB Côte d'Ivoire a proposé d'allouer aux actionnaires, au titre de l'exercice 2025, un dividende global brut de 6,236 milliards de FCFA. La date de paiement de ce dividende n'est pas encore fixée par la direction de cette société.

C'est cette perspective de gain que les investisseurs ont voulu anticiper en faisant des transactions sur les actions SMB Côte d'Ivoire. Au 31 décembre 2025, cette entreprise a réalisé un résultat net après impôts de 13,075 milliards de FCFA contre 8,698 milliards de FCFA au 31 décembre 2024, soit une hausse de 50,32%.

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Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 5,10% à 16 500 FCFA), Total Energies Marketing Sénégal (plus 3,71% à 3 630 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 3,69% à 25 000 FCFA), Total Energies Marketing Côte d'Ivoire (plus 2,58% à 2 980 FCFA), et Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 1,93% à 4 485 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres AGL Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 2 355 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,67% à 2 800 FCFA), SODE Côte d'Ivoire (moins 4,20% à 11 400 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,93% à 2 690 FCFA) et SONATEL Sénégal (moins 3,82% à 30 200 FCFA).

La valeur des transactions s'est établie à 1,823 milliard de FCFA contre 4,182 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle enregistre une baisse de 139,096 milliards, en s'établissant à 18 579,037 milliards de FCFA contre 18 718,133 milliards de FCFA le 4 août 2026. Celle du marché des obligations connait une hausse de 3,86 milliards, en passant de 12 929,599 milliards FCFA la veille à 12 933,459 milliards FCFA la veille.

L'indice BRVM Composite a enregistré une baisse de 0,74% à 482,28 points contre 485,89 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 a cédé 0,83% à 229,40 points contre 231,33 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a régressé de 0,52% à 177,60 points contre 178,52 points la veille.

Quant à l'indice BRVM Principal, il a baissé de 0,55% à 365,96 points contre 367,98 points le lundi 3 août 2026.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), enregistre une variation négative de 0,69% à 192,75 points contre 194,08 points précédemment.