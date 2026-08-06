Burkina Faso: Police nationale - Les responsables nouvellement nommés renforcent leurs capacités

Le directeur général de la police nationale, l'inspecteur général de Police Thierry Dofizouho Tuina, a présidé la session de formation des directeurs et responsables de la police nationale nouvellement nommés à des postes, le mercredi 5 août 2026, à Ouagadougou.

La Direction générale de la police nationale (DGPN) veut mieux outiller ses cadres promus à des postes de responsabilités. Elle a officiellement lancé une session de formation, le mercredi 5 aouut 2026 à Ouagadougou, au profit des directeurs et autres responsables nouvellement nommés. Pour le directeur général la police nationale, l'inspecteur général de police Thierry Dofizouho Tuina, diriger une équipe ne se limite pas seulement à exercer une autorité. Il s'agit plutôt, selon lui, d'inspirer, de fédérer, de décider avec discernement et de conduire les équipes vers l'atteinte des objectifs stratégiques de l'institution.

« Les responsabilités qui vous incombent exigent des compétences techniques, des qualités humaines et un sens élevé du devoir », a-t-il confié. Thierry Dofizouho Tuina a ajouté qu'il est important que les responsables de la police nationale soient mis au diapason des réalités actuelles pour mieux servir. « Le pays qui traverse une période marquée par le terrorisme et autres défis sécuritaires, a besoin de responsables aguerris, des serviteurs du peuple qui ont le sens du patriotisme et de la discipline, afin de mieux protéger et sécuriser les populations et les biens », a-t-il indiqué.

Ainsi, le DG de la police nationale a fait savoir que la formation vise à permettre aux participants de mieux comprendre les nouvelles évolutions, étant donné que la criminalité évolue constamment et les méthodes d'intervention doivent être adaptées. Le patron de la police nationale a également souligné que les participants seront formés sur plusieurs aspects, notamment la gestion financière, la conduite de certaines opérations, afin d'apporter des réponses adaptées aux défis sécuritaires dans leurs zones de compétence.

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Il a précisé que le programme Prévoit plusieurs communications autour du leadership, de la gouvernance sécuritaire et de la gestion stratégique conformément la vision de la Révolution progressiste populaire (RPP). Au total, ils sont une trentaine de responsables de la police nationale à prendre part à cette formation. Au sortir de l'atelier, ils verront leurs capacités renforcées en matière de commandement, de gestion et de coordination des actions sécuritaires. Toute chose qui permettra à ces nouveaux responsables de la police nationale de contribuer efficacement à l'amélioration de la sécurité des populations.