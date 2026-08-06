Burkina Faso: Promotion de l'entrepreneuriat - Une centaine de jeunes formés à la création d'emplois

5 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Nadège Ye et Lydia Esther Billa

L'association Buud Nooma Boulgou Bagaré organise une formation en entrepreneuriat et création d'emplois au profit des jeunes, du 5 au et 8 août 2026, à Ouagadougou.

L'association Buud Nooma Boulgou Bagaré mise sur l'entrepreneuriat pour renforcer l'employabilité des jeunes. A cet effet, elle organise, du 5 au 8 août 2026 à Ouagadougou, une session de formation gratuite en entrepreneuriat et emploi à leur profit.

Une centaine de jeunes entrepreneurs, professionnels, étudiants et commerçants prennent part à la session de renforcement de capacités. Selon le président de l'association, Jean Baptiste Gagré, l'initiative vise à donner aux bénéficiaires les connaissances nécessaires pour concevoir et développer des projets entrepreneuriaux.

Pour lui, il s'agit également d'accompagner des personnes qui peinent à trouver des opportunités économiques à gagner sereinement leur vie. « Voir les gens qui sont là, qui se débrouillent et qui n'arrivent pas à s'en sortir, me chagrine », a-t-il expliqué.

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Jean Baptiste Gagré a rappelé aux jeunes que la réussite entrepreneuriale nécessite du temps, de la préparation et de la persévérance c'est pourquoi il les a encouragés à se former davantage, bien murir leurs projets et éviter la recherche d'un enrichissement rapide. Pour assurer la formation, l'association a fait appel à Sié Noufou Ilboudo, du bureau d'études Impact Plus, auteur d'un système innovant de création d'emplois.

Le facilitateur a fait savoir que, l'entreprise occupe une place essentielle dans la création de richesses et d'opportunités économiques. « La problématique de l'emploi est un problème réel. Il faut trouver des approches et des solutions pour permettre au maximum de personnes de trouver leur emploi et aussi de créer des entreprises », a-t-il indiqué.

Sié Noufou Ilboudo a indiqué que les participants vont être initiés à plusieurs modules au cours de ces quatre jours de formation. Il s'agit notamment du changement de perception de l'emploi et de l'entrepreneuriat, du système innovant destiné à favoriser la création d'emplois et d'entreprises, ainsi que les différentes étapes de sa mise en oeuvre.

 

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