Cote d'Ivoire: Réforme hospitalière - Ce que le Conseil des ministres change à l'Infas et dans la lutte contre les maladies

L'Institut national de formation des agents de santé (Infas) devient un établissement public hospitalier national.

Le système sanitaire ivoirien poursuit sa transformation. Réuni mercredi 5 août 2026 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, le Conseil des ministres a adopté plusieurs mesures destinées à renforcer la formation des agents de santé, la prise en charge de l'insuffisance rénale et la réponse aux urgences sanitaires. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, trois décrets majeurs ont été adoptés.

La principale réforme concerne l'Institut national de formation des agents de santé (Infas). Le premier décret transforme cet établissement public à caractère administratif en établissement public hospitalier national (Ephn), conformément à la réforme hospitalière issue de la loi du 23 juillet 2019. Selon le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, cette transformation vise à renforcer la qualité de la formation dispensée aux futurs professionnels de santé.

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« Ce nouveau dispositif permettra de rehausser la qualité de la formation initiale et la formation continue dispensée par l'établissement et de mettre à la disposition du système hospitalier du personnel qualifié à même d'assurer des soins de qualité aux populations », a expliqué Amadou Coulibaly ».

Cette évolution devrait ainsi permettre de mieux rapprocher la formation des besoins réels du système de santé, dans un contexte marqué par la nécessité de disposer de personnels davantage qualifiés et adaptés aux exigences des établissements sanitaires. Le deuxième décret porte sur l'attribution, l'organisation et le fonctionnement du Centre National d'excellence de Prévention et de Traitement de l'Insuffisance Rénale (Cneptir) également érigé en établissement public hospitalier national. Cette réforme intervient dans le cadre de la poursuite de la modernisation du système hospitalier.

Elle réorganise la gouvernance du centre et introduit plusieurs innovations destinées à améliorer ses activités de prévention et de prise en charge des patients. Créé en 2022, le Cneptir voit notamment ses missions élargies avec l'extension de son paquet de services de soins. Une attention particulière sera accordée aux enfants dont l'état de santé nécessite une hémodialyse ou une transplantation rénale.

La troisième réforme touche au financement de la lutte contre les maladies et les urgences épidémiques. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant création du Fonds national de lutte contre les maladies et les urgences épidémiques. Cette nouvelle structure résulte de la transformation du Fonds national de lutte contre le Sida en un établissement public national à caractère administratif, social, culturel et environnemental.

L'objectif est d'élargir son champ d'action au-delà du VIH/sida afin de renforcer la capacité du système national de santé à faire face aux risques épidémiologiques et aux crises sanitaires. « Cette nouvelle structuration du Fonds permettra, en pratique, de diversifier les sources de financement, d'optimiser l'allocation des ressources et d'améliorer la gouvernance », a souligné Amadou Coulibaly. Le nouveau mécanisme devra également soutenir plusieurs programmes prioritaires, notamment ceux consacrés à la tuberculose, au cancer, à la nutrition ainsi qu'à la santé maternelle et infantile.

À travers ces trois décrets, le gouvernement entend ainsi agir sur trois leviers essentiels du système sanitaire : mieux former les professionnels de santé, renforcer la prise en charge des pathologies lourdes et diversifier les moyens de financement de la réponse sanitaire. Ces mesures s'inscrivent dans la dynamique de réforme hospitalière engagée par l'État, avec pour ambition d'améliorer durablement l'offre de soins et de renforcer la résilience du système de santé ivoirien face aux nouvelles menaces sanitaires.