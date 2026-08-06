Cote d'Ivoire: Filière cacao - Le Conseil du Café-Cacao clôt le rachat des 100 000 tonnes et rejette de nouvelles revendications

À quelques semaines de l'ouverture de la campagne cacaoyère 2026-2027, le Conseil du Café-Cacao (Ccc) a annoncé la clôture officielle du programme exceptionnel de rachat des 100 000 tonnes de fèves inventoriées, mis en oeuvre en collaboration avec l'Organisation interprofessionnelle agricole (OIA) Café-Cacao.

Le régulateur estime désormais ce dossier définitivement clos et invite les acteurs de la filière à se mobiliser autour des prochains défis du secteur.

Dans un communiqué publié le 5 août 2026, le Ccc rappelle que cette opération exceptionnelle avait été lancée entre le 12 et le 18 janvier 2026, dans un contexte marqué par une crise sans précédent sur le marché mondial du cacao.

Face à un effondrement de plus de 70 % des cours internationaux, le dispositif visait à désengorger le marché intérieur et à soutenir les producteurs en rachetant un stock de 100 000 tonnes de fèves inventoriées auprès de 1 400 coopératives agréées.

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Le cacao concerné a été acquis au prix garanti de 2 800 FCFA le kilogramme. Toutefois, le Conseil du Café-Cacao précise que cette mesure ne couvrait pas l'ensemble de la récolte principale d'octobre à mars.

Le volume de rachat avait été volontairement limité à 100 000 tonnes en raison des contraintes budgétaires, les ressources disponibles ne permettant pas d'étendre cette garantie à l'ensemble de la production.

Afin de faciliter l'écoulement des volumes non concernés par ce programme, le Gouvernement avait décidé d'anticiper d'un mois l'ouverture de la campagne intermédiaire, fixée exceptionnellement au 1er mars 2026 au lieu du 1er avril. Les fèves commercialisées dans ce cadre bénéficiaient du prix garanti de 1 200 FCFA le kilogramme.

Des revendications jugées sans fondement

À l'approche de la nouvelle campagne, le régulateur indique constater la réapparition de revendications émanant de certaines coopératives et de responsables syndicaux, qui réclament un nouveau rachat de cacao au prix de 2 800 FCFA le kilogramme.

Le Conseil du Café-Cacao rejette ces demandes, estimant qu'elles « n'ont aucun fondement ».

Selon l'institution, le cacao concerné devait être écoulé pendant la campagne intermédiaire, ouverte depuis le mois de mars et qui s'achèvera le 31 août 2026.

Le communiqué dénonce également les agissements de « certains individus mal intentionnés » qui chercheraient, selon le Ccc, à obtenir des financements supplémentaires pour des volumes dont la valeur correspond désormais au prix garanti de la campagne intermédiaire.

Dans ce contexte, le régulateur appelle l'OIA Café-Cacao, qu'il présente comme la seule organisation nationale habilitée à représenter les producteurs, à oeuvrer au retour du calme et à contribuer à préserver la sérénité au sein de la filière.

Priorité aux réformes

Au-delà de ce dossier, le Conseil du Café-Cacao invite les différents acteurs à concentrer leurs efforts sur les prochaines échéances stratégiques.

Il cite notamment l'entrée en vigueur de la Carte du producteur, prévue à compter du 1er septembre 2026, ainsi que l'application du Règlement de l'Union européenne sur la déforestation (RDUE), attendue le 1er janvier 2027.

Le Ccc conclut en réaffirmant que le programme de rachat des stocks inventoriés a été entièrement exécuté et clôturé depuis plusieurs mois, tout en appelant l'ensemble des intervenants de la filière à privilégier le dialogue et la préparation de la prochaine campagne cacaoyère.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Abidjan, le 5 août 2026

Depuis quelques semaines, des communications par voie de presse font état d'un stock restant de cacao que Le Conseil du Café Cacao se serait engagé à acheter à 2800F CFA /kg.

Pour rappel, afin de faire face à l'effondrement des cours mondiaux du cacao de plus de 70% et à l'accumulation des stocks de cacao en région, le Gouvernement a instruit le Conseil du Café-Cacao à acheter 100,000 tonnes de cacao afin de fluidifier la commercialisation.

A cet effet, 280 milliards de F CFA ont été débloqués et mis à la disposition du Conseil du Café Cacao pour l'exécution de cette opération.

Ainsi, ce programme de rachat des 100,000 tonnes de cacao, qui a été lancé et exécuté par Le Conseil du Café Cacao en relation avec l'OIA Café-Cacao selon des critères bien définis, est belle et bien terminée.

Le Conseil du Café Cacao tient donc à préciser qu'il n'a jamais été question de racheter la totalité de la production mais seulement le stock de 100,000 tonnes identifiées, inventoriées et disponibles dans les magasins bien reconnus.

La Direction