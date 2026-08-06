Cote d'Ivoire: PSGouv 2026-2030 - 2 869 milliards de FCfa pour accélérer l'insertion et l'autonomisation des jeunes

Le nouveau programme jeunesse du gouvernement ambitionne d'impacter 5,3 millions de jeunes et de réhabiliter 644 infrastructures sur la période 2026-2030.

Le gouvernement accélère l'insertion des jeunes. Le Conseil des ministres réuni le mercredi 5 août 2026, au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, sous la présidence du Chef de l'État, Alassane Ouattara, une communication relative au Programme jeunesse du gouvernement a été adoptée. Adossé aux grandes orientations du Plan national de développement (Pnd 2026-2030), ce nouveau programme porte une ambition nettement plus importante que la précédente phase.

Présentant les grandes lignes de cette nouvelle feuille de route lors de la conférence de presse qui a suivi le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a indiqué que le PSGouv 2026-2030 nécessitera un investissement global de 2 869,4 milliards de Fcfa.

5,3 millions de jeunes ciblés

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Le nouveau programme entend toucher directement 5,3 millions de jeunes sur la période 2026-2030. Il prévoit la construction ou la réhabilitation de 644 structures de formation et infrastructures dédiées à la jeunesse. À cela s'ajoute un important volet consacré au civisme et à la prévention. Chaque année, plus de 5,3 millions de jeunes et d'adolescents devraient être sensibilisés aux valeurs citoyennes ainsi qu'aux risques liés aux fléaux sociaux, notamment la drogue, l'alcoolisme et le tabagisme.

Pour le gouvernement, cette nouvelle phase doit permettre de consolider les acquis enregistrés précédemment tout en répondant aux nouveaux défis auxquels les jeunes sont confrontés, notamment l'accès à l'emploi, l'entrepreneuriat, l'autonomisation et l'épanouissement.

Trois axes pour une jeunesse plus autonome

Le PSGouv 2026-2030 repose sur trois axes stratégiques. Le premier concerne l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le deuxième axe porte sur le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse. Il s'agit notamment de consolider les actions de sensibilisation et de prévention contre les comportements à risque. Le troisième axe vise l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes, à travers le développement et la modernisation des infrastructures qui leur sont destinées.

« Le PSGouv 2026-2030 prévoit d'impacter 5,3 millions de jeunes, de construire ou réhabiliter 644 structures de formation et infrastructures de jeunesse et de sensibiliser chaque année plus de 5,3 millions de jeunes et d'adolescents aux valeurs de civisme et contre les fléaux sociaux », a expliqué Amadou Coulibaly.

Un bilan qui dépasse largement les objectifs

Cette nouvelle phase s'appuie sur les résultats enregistrés par le précédent programme. Celui-ci, doté d'un coût global initial estimé à 1 118 milliards de Fcfa, avait pour objectif d'impacter 1,5 million de jeunes. Au terme de sa mise en oeuvre, les résultats ont largement dépassé la cible annoncée. Quelque 3,6 millions de jeunes ont ainsi été impactés à travers les formations à visée d'insertion professionnelle, les programmes d'entrepreneuriat et les bourses d'études.

Par ailleurs, 261 structures de formation et infrastructures de jeunesse ont été construites ou réhabilitées. Les actions de sensibilisation ont également permis de toucher chaque année environ 6 millions de jeunes et d'adolescents, notamment sur les questions de civisme et de prévention des fléaux sociaux.

Ces résultats ont représenté un investissement cumulé de 962,16 milliards de Fcfa, dont 492,91 milliards de Fcfa consacrés aux initiatives d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, 465,89 milliards de Fcfa aux infrastructures et 3,36 milliards de Fcfa aux actions de prévention et de sensibilisation.

Avec le PSGouv 2026-2030, le gouvernement change donc d'échelle. L'enjeu est désormais de transformer les acquis en résultats durables, en donnant à davantage de jeunes les moyens de se former, de travailler, d'entreprendre et de participer pleinement au développement économique et social du pays.