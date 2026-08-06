Cote d'Ivoire: Élection à la FIF - Souleymane Cissé, le candidat qui veut renverser les codes

Alors que la bataille pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif) semblait se jouer entre deux membres du bureau sortant, Yacine Idriss Diallo et son premier vice-président, Adam Malick Tohé, un troisième homme, Souleymane Cissé, avance ses pions dans l'ombre.

Entre accusations de pressions, défense de son parcours, promesses de soutien financier aux clubs et vision d'un football plus structuré, le candidat, que nous avons rencontré, ne cache pas son ambition de transformer la Fif en une véritable institution sportive.

Lentement, mais sûrement, il poursuit sa stratégie dans la discrétion. Dans les couloirs du football ivoirien, son nom circule avec insistance. Premier à avoir annoncé sa candidature, le dirigeant sportif a choisi une approche différente : la proximité avec les acteurs du terrain. Depuis plusieurs mois, il affirme rencontrer régulièrement les présidents de clubs afin de recenser leurs difficultés, de recueillir leurs préoccupations et de mesurer les pressions qu'ils subissent.

« Je suis proche des présidents. Je connais leurs problèmes. Beaucoup sont avec moi, mais certains ne peuvent pas l'afficher ouvertement par peur des représailles », explique-t-il.

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Face à la coalition Idriss Diallo-Malick Tohé, Souleymane Cissé se présente comme une alternative. Au coeur de son projet figurent les clubs. Pour lui, la fédération ne doit pas être dirigée uniquement par ceux qui maîtrisent les réseaux d'influence, mais également par ceux qui connaissent le fonctionnement quotidien du football. « Le football ne se résume pas à l'équipe nationale. Il faut regarder les clubs, les centres de formation, les jeunes joueurs et ceux qui font vivre le championnat chaque semaine », affirme-t-il.

Un minimum de 500 millions de Fcfa pour les clubs de Ligue 1

L'un des axes majeurs de son programme concerne le financement du football local. En effet, Souleymane Cissé, qui estime que les clubs ivoiriens souffrent d'un manque chronique de moyens, plaide pour une augmentation significative des ressources qui leur sont allouées.

Dans son projet, il propose 500 millions de Fcfa pour les clubs de Ligue 1, 300 millions de Fcfa pour ceux de Ligue 2 et 200 millions de Fcfa pour ceux de Division 3.

Pour défendre cette ambition, il s'appuie sur son expérience : « Je n'ai jamais dépensé moins de 500 millions de Fcfa par an lorsque j'étais président de club. Il faut comprendre qu'un club professionnel a besoin de ressources constantes. Il m'est arrivé d'aller au-delà. »

Présent en Côte d'Ivoire depuis près de vingt ans, Souleymane Cissé a bâti un centre de formation qui accompagne environ 250 jeunes. Un modèle qui, selon lui, dérange certains, « parce qu'ils ne savent pas ce que représente la formation au quotidien ».

Une candidature construite autour de la formation

L'un des principaux arguments de Souleymane Cissé est son parcours. Avant de viser la présidence de la Fif, il revendique une expérience acquise dans plusieurs domaines du football : la formation, le management, le développement et l'accompagnement des jeunes talents.

Son livre, Le foot que nous méritons, présente sa vision d'une réforme profonde du football ivoirien. Plusieurs personnalités du monde du football ont salué son parcours. Didier Drogba et Yaya Touré lui ont notamment apporté leur soutien en préfaçant son ouvrage. Jean-Marc Guillou estime que son projet présente une véritable dimension structurante. Quant à Philippe Doucet, journaliste-consultant sur une chaîne cryptée française, il considère que Souleymane Cissé est « une personnalité du football qui sait de quoi elle parle ».

À l'en croire, la Can 2023, remportée par la Côte d'Ivoire, ne doit pas masquer les problèmes structurels. « Une victoire appartient à tout un peuple. Mais elle ne doit pas empêcher de regarder les réalités du football au quotidien. »