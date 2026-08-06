Cote d'Ivoire: 66e anniversaire du pays - Dr Euphrasie N'Guessan, déléguée communale Pdci-Rda Yopougon-Centre 1, appelle à la mobilisation exceptionnelle

interview

À 72 heures de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Dr Euphrasie N'Guessan, vice-présidente du Pdci-Rda, déléguée communale Pdci-Rda de Yopougon-Centre 1 et membre du Bureau politique, invite les militants du parti octogénaire ainsi que tous les Ivoiriens à converger vers la commune de Yopougon pour une célébration inédite.

Dans quel état d'esprit abordez-vous cette grande célébration ?

Nous abordons cette dernière ligne droite des préparatifs du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire avec beaucoup d'espoir et de joie. Le président du comité d'organisation, M. Adama Bictogo, nous a fait l'honneur, à mon jeune frère Dia Houphouët et à moi, de nous nommer vice-présidents du comité d'organisation. Le vice-président Dia Houphouët est chargé de la mobilisation, tandis que je suis chargée de la salubrité, de la santé et de l'hygiène.

Nous sommes pleinement engagés dans l'organisation et nous constatons déjà les fruits de ce travail. Avec l'ensemble des partis politiques associés à cette célébration, nous abordons cette échéance avec beaucoup de joie et d'optimisme.

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Que symbolise le choix de la commune de Yopougon pour abriter un événement d'une telle envergure nationale ?

Yopougon est la plus grande commune de Côte d'Ivoire, avec plus de deux millions d'habitants. Je pense que ce choix n'est pas fortuit. Si nous revenons à la fin de l'année 2010 et au début de l'année 2011, notre commune a été durement touchée par la crise post-électorale, qui a fait de nombreuses victimes. Les populations étaient profondément divisées et il était difficile de recréer une communion et un véritable vivre-ensemble. Cependant, progressivement, nous, acteurs politiques, avons sensibilisé nos populations afin de leur faire comprendre l'importance de la cohésion sociale et du vivre-ensemble.

Nos militants et nos populations ont recommencé à se parler, à se regarder autrement, et la cohésion a progressivement repris racine à Yopougon. Il est donc important que le Président de la République, Alassane Ouattara, ait choisi de venir à Yopougon. Nous pensons que cette décision participe à la consolidation de cette cohésion et de cette union entre les populations. Elle montre que Yopougon n'est pas laissée pour compte, mais qu'elle occupe une place importante dans le développement de la Côte d'Ivoire. En venant à Yopougon, le Président de la République marque sa présence dans un territoire cosmopolite où toutes les communautés vivent ensemble et où le vivre-ensemble est devenu une réalité.

Quelle sera la participation du Pdci-Rda à cette célébration ?

Après avoir reçu le courrier du député-maire Adama Bictogo nous invitant à prendre part aux réunions préparatoires des festivités du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous en avons informé les responsables de notre parti, avec à leur tête le président Tidjane Thiam. Celui-ci nous a demandé de participer pleinement à cette organisation, estimant que c'est le Pdci-Rda qui, au terme de longues luttes, a conduit ce pays à l'indépendance.

C'est le Président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons du Pdci-Rda qui ont oeuvré, dès les premières heures de l'indépendance, à faire de la Côte d'Ivoire un pays uni et une référence dans la sous-région. Soixante-six ans, ce n'est pas soixante-six jours. Cette célébration se déroule chez nous et nous devons y prendre toute notre place, car le Pdci-Rda est un parti républicain, attaché à la paix et à la cohésion sociale.

Nous avons compris ces motivations et nous sommes pleinement engagés dans cette organisation. Le Pdci-Rda occupe une place importante à Yopougon, où il compte un très grand nombre de militants. Nous avons organisé plusieurs réunions avec eux afin de leur expliquer le bien-fondé de notre participation. Ils seront présents à cette grande fête. Mais au-delà de nos militants, nous attendons toute la population de Yopougon, ainsi que l'ensemble des Ivoiriens. Certains membres de la diaspora sont même en train de rentrer au pays afin de vivre cet événement. Tous les Ivoiriens sont mobilisés pour ces festivités.

Quel message fort souhaitez-vous adresser à vos concitoyens à cette occasion ?

La Côte d'Ivoire est notre mère patrie. Il ne devrait pas y avoir de divisions autour de notre pays. Nous invitons toutes les femmes, tous les hommes, les personnes âgées, les jeunes et les enfants à venir célébrer cet anniversaire, car il s'agit d'un moment d'histoire. Nous appelons tous les Ivoiriens, quelle que soit leur sensibilité politique, à venir à Yopougon afin que nous puissions chanter ensemble l'hymne national et voir flotter le drapeau orange, blanc et vert. Le 66e anniversaire de l'indépendance sera célébré ici, à Yopougon.

Nous ne savons pas quand une telle opportunité se représentera. C'est un privilège. Nous invitons donc tous les Ivoiriens à venir vivre cette belle fête. Je pense que personne ne devrait manquer un tel rendez-vous.